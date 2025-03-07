台灣國際蘭展3月8日開展 賴總統：台灣蘭花整體產值達64億

賴清德總統7日出席「2025 亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展」時表示，蘭花是臺灣農產品外銷的旗艦產業，外銷市場遍及美國、日本、加拿大、澳洲等60多國。臺灣蘭花的育種、供貨、生技研發都位居世界領先地位，中央會和地方攜手努力，整合AI科技，推動智慧農業、精準育種，讓產業再升級，相信未來臺灣蘭花會在更多國家綻放美麗，讓世界看到臺灣的文化軟實力。

賴總統致詞時表示，每年的臺灣國際蘭展，是全球三大蘭展之一，與世界蘭展、東京蘭展齊名。不僅如此，睽違20年、三年一次的「亞太蘭花會議」，今年也在臺灣盛大舉辦。他要特別感謝大家共同努力，促成這樣的盛事。

賴總統說，3月8日雙展將合併開展、爭奇鬥豔，千姿百態、各有千秋。他認為所有的蘭花愛好者、專家學者，以及所有觀賞者都是今年的最大贏家。他要代表臺灣人民誠摯歡迎來自世界各國的貴賓，來到臺南參與這場盛會，相信這些精采的展覽和會議，會讓所有參與者有豐富的收穫，體會臺灣蘭花的魅力。

賴總統提到，臺灣擁有蘭花王國的美名，因為我們以農立國，過去20年來，在產、官、學界共同努力之下，臺灣的花卉產業，由傳統栽培，逐步邁向科技化、品牌化和國際化。他也要特別感謝農業部、臺南市政府及各界在過程中的共同努力。

賴總統指出，蘭花是臺灣農產品外銷的旗艦產業，去年，臺灣蘭花整體產值達到64億元，出口就占61億元，外銷市場遍及美國、日本、加拿大、澳洲等60多國。現在，臺南的臺灣蘭花生物科技園區已經是全球非常知名的蘭花產業聚落，在蘭花的育種、供貨、生技研發都位居世界領先地位。

賴總統進一步指出，今年展覽的主題是「下一個20年」，為了未來20年蘭花產業的發展，他要特別與所有鄉親好朋友及業界報告，第二期的蘭花園區會如期推動，讓蘭花園區更加擴大，蘭花產業更加發展。

賴總統說，相信臺灣的蘭花未來會在更多國家綻放美麗。自他擔任臺南市長時，就一直希望臺灣蘭花像荷蘭鬱金香一樣，可以養活更多臺灣人，能夠行銷全世界，帶來龐大經濟價值，更讓世界看到臺灣的文化軟實力，將蘭花所代表的堅韌、友誼與自信，傳播到世界每個角落。

賴總統提到，去年，臺灣國際蘭展吸引了30萬人次參觀，今年臺南市黃偉哲市長已經立下目標，希望繼續突破，成長到35萬人次。他要感謝黃市長和市府團隊、農業部及所有投入蘭展的夥伴，過去幾年，雖然蘭展曾經因為疫情停辦，但大家不斷努力蓄積能量，帶來更精采的展覽。

賴總統表示，今年「亞太蘭花會議」再次在臺灣舉辦，透過各國的專業交流，有助於未來的創新發展。中央會和地方繼續攜手努力，整合AI科技，推動智慧農業、精準育種，朝向能源高效率應用、花卉循環生產，讓臺灣的蘭花產業再升級。

最後，賴總統邀請所有國人一起來臺南參觀展覽，這是臺南及全國業者共同努力，要將蘭花的美麗獻給大家，歡迎前來參觀，並祝福所有貴賓滿載而歸、展覽順利圓滿，讓世界欣賞蘭花之美，也讓世界看見臺灣之美。