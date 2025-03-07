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南港產專區首件公辦都更出爐 估2029年開工

中央社／ 台北7日電

台北市都更處今天表示，南港產專區首件整合住戶意願的公辦都市更新案「南港新都」，由宏匯公司獲選，將興建2棟30層大樓及1棟3層樓社宅，估6月完成簽約、2029年開工。

台北市都市更新處發布新聞資料指出，「南港新都」為北市府發布實施南港區細部計畫通盤檢討內劃設產業生活專業特定區後的首案公辦都更案，且是由社區主動申辦。

都更處表示，此基地是依規定辦理都市計畫變更後，把工業區變更為產專區，並規劃住宅及商辦，且應留設帶狀開放式空間、取得綠建築標章及綠覆率等，提供住戶安心宜居生活環境。

台北市住宅及都市更新中心指出，此案基地在南港區重陽路263巷、興南街附近，面積達9680平方公尺，為北市稀有大面積土地，現況建物為1990年所建，聚落老舊密集且住家工廠混合較複雜。

北市府在2015年啟動東區門戶計畫，辦理南港區通盤檢討變更工業區為產業生活特定專用區，並設置工作站協助產專區推動都市更新。

北市住都中心表示，社區原有174戶，2020年自主申請民間社區公辦都更後，經2次意願調查及1次模擬選配，住戶參與意願達90%以上，2021年以公辦都更招商推動整合，去年10月間公告徵求出資者，成為南港產專區首件公辦都更案。

都更處指出，經綜合評選「南港新都公辦都市更新案」出資人，最終由宏匯公司獲得最優申請人資格，將興建2棟30層住宅大樓及1棟3層社會住宅與辦公空間，預定今年6月完成簽約，估2029年開工，2033年取得使用執照。

北市府 都市更新 都更

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