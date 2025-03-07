遠東醫電海上會診醫療服務平台導入御風輪 建置醫療艙間

教育部「御風輪」實習船日前進行首航儀式，為提供船上醫療需求，國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電也在御風輪完成建置現代化醫療艙間，以獨創的海上會診醫療服務平台提供船上所需藥品及醫療設備，保障船員及實習學生在船上的醫療安全。

教育部委託國立高雄科技大學執行計畫，由台船公司打造的實習船「御風輪」日前進行首航儀式，船上備有航海、輪機、高壓電等模擬系統，也有實境實習駕駛室，讓實習學生可以掌握真實船上運作情況。

著眼於船艦在海上航行如遇醫療救援任務時，因醫療資源較缺乏，及海上的通訊品質易受天候及衛星訊號影響，需建立一套彈性化的海上會診醫療服務平台。而遠東醫電長期投入研發在高低軌道衛星的遠距醫療會診平台，此次在御風輪實習船也建置由遠東醫電建置的現代化醫療艙間，同時導入海上會診醫療服務平台連結高雄榮民總醫院、國軍左營總醫院，共同提供海上醫療診斷、諮詢及用藥等服務。

遠東醫電投入多年時間開發的海上會診醫療服務平台，可以將即時傷口資訊、生命徵象無縫接軌到醫院醫師端。利用遠距通訊如寬頻網路、高低軌衛星等傳遞電子資訊，使用資通訊技術提供即時影音視訊互動功能，以三方溝通方式，使醫師與船上醫療人員之間進行同步互動與聯繫。

除此之外，為了提供轉介用藥服務，此次也運用遠東醫電所開發的船用藥品庫存管理平台，可與醫療機構內的看診系統連動，辨識藥品內容與數量，配合該公司的海上會診醫療服務平台，可讓船上醫護人員協助提供適合用藥處置，把關用藥安全。

遠東醫電董事長鄧俊男表示，長期結合醫療資源，逐步整合國際醫療單位，讓海上航行的遊輪業者、船艦單位、貨船船員、遠洋漁船船員均能隨時享有即時醫療服務，達成醫療無遠弗屆的目標。他並希望未來爭取更多國內外船廠使用遠東醫電的海上會診醫療服務平台、藥品庫存管理平台、船用醫藥材供應平台。