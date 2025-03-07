八斗子遊艇港招商公告建商場、旅館 打造東北角新亮點

基隆八斗子遊艇港位基隆與東北角海岸風景區的核心地帶，離大台北地區僅約半小時車程，鄰近和平島、基隆嶼、潮境公園等山海美景，市府採促參方式招商改造，可建商場、旅館等，昨天公告招商。市府表示，未來將提供多元的海上與陸上休閒體驗，將打造為東北角最具吸引力的遊艇觀光產業聚落。

市府產發處副處長蔡馥嚀說，招商計畫將採用ROT與BOT模式，未來的八斗子遊艇港將進行大規模升級，包括擴建浮動碼頭與岸壁碼頭、增設150席陸置艇庫，並強化泊區基礎設施。此外，市府將推動包括遊艇俱樂部、商場、飯店等設施的建設，提供多元的海上與陸上休閒體驗。

招商計畫基地面積達13.22公頃，合作許可年限50年（包含5年建設期與45年營運期），最低投資金額5億元，民間建設成本預估約9.85億元，市府預估整體計畫預計為政府帶來超過20億元財政收益，並創造大量就業機會。

市長謝國樑表示，此案為市府今年重點招商投資項目，八斗子遊艇港擁有得天獨厚的地理優勢與發展潛力，未來將成為東北角最具吸引力的遊艇觀光產業聚落，為基隆及台灣海洋觀光注入全新動能。

產發處長林鼎超說，八斗子遊艇港是北台灣規模最大的遊艇港，面向太平洋，距離台北僅半小時車程，地理位置極具優勢。未來，該遊艇港將不僅是遊艇產業發展的核心，更將成為東北角海洋觀光的重要樞紐，未來可吸引國內外遊艇愛好者及觀光客到基隆。

這項計畫招商範圍，涵蓋國有財產署及基隆市政府所屬土地，採共同開發，市政府負責規畫與招商，八斗子漁港的土地使用分區管制調整，已經過都市審議通過，使用彈性增加可增投資誘因。商場、旅館開發量體不得低於基準容積30%。

相關招商文件市府已公告在財政部促參司網站（https://ppp.mof.gov.tw/WWW/index.aspx），歡迎企業踴躍投標。