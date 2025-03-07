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直逼1萬家！房市交易量重挫 房仲家數還在創高…業者曝原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

近期房市受大環境因素，交易量重挫，各界關注房仲業者發展狀況，住商機構觀察內政部數據，全台截至2月底，不動產經紀業達9,796家，同時在職經紀人、營業員人數達11,667人、64,020人，三項數據皆創歷史新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，不動產經紀業相關從業人員續創新高，顯示多頭時期投身產業者眾，惟今年買賣移轉棟數恐下滑不少，甚至達保衛30萬大關的程度，如今市場僧多粥少趨勢明顯，房仲業將面臨重大挑戰。

據內政部統計，含仲介、代銷及經營國外不動產等業種的不動產經紀業，全台截至2月共達9,796家，同時相較去年同期的9,273家，年增幅達5.6%。不動產經紀人、營業員人數截至2月亦相較去年2月分別成長4.8%、9.4%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府近年不斷打炒房，加上全球政經詭譎，不動產市場前景不明朗，房仲家數與人數仍創歷史新高紀錄，主要是不少人歷經房市起伏，認為只是短期現象，除了觀望，也有人逆勢危機入市，因此人數家數仍在增加。

細看六都數據，高雄市經紀業備查家數2月達1,001家，較去年同期增長8%，任職經紀人、營業員人數達相較去年同期亦成長9%、14%，增幅皆冠居六都。另外，不管是經紀業備查家數或任職經紀人數，都以台中市數量最高，數據顯示中南部縣市大型建設不斷，還有高科技者業帶動房市議題，加上台中、高雄幅員廣闊，除市區之外亦有其他蛋白商圈值得深耕，房仲業仍在擴大發展。

徐佳馨表示，隨著消費模式改變，加上主力買盤漸往剛性需求、首購族群轉移，業者生態已與過去截然不同，研判未來業者強者恆強現象將加劇，較具規模店面成交依然穩健，至於獨立作業品牌將限縮成長空間，善於運用總部資源或科技工具者將能脫穎而出。

房仲業者 房市

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