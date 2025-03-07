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浩鼎子公司潤雅生技與日本精化簽MOU 共拓CDMO業務版圖

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）子公司潤雅生技7日宣布，與日本精化株式會社（Nippon Fine Chemical Co., Ltd）及其在台子公司日隆精化（Zillion Fine Chemicals International Co., Ltd.）簽訂合作備忘錄（MOU），三方將攜手合作，除了在奈米藥物CDMO製造領域進行深度合作外，將共同致力拓展台灣、日本及海外CDMO市場。

潤雅生技表示，該公司擁有台灣首座全自動機器人無菌充填線，專為高價值新藥提供高品質且低浪費的充填解決方案。日本精化是日本百年企業，專精於磷脂質（Phospholipids）技術，擁有超過40年的研發經驗，其創新技術在微脂體領域獨樹一幟，推出的Presome系列產品，能作為藥物載體，提升藥物靶向性與穩定性，同時減少藥物毒性並實現緩釋效果。

此次合作，潤雅生技將透過其獨特的無菌充填線及CDMO服務為日本精化所生產的奈米藥物，包括微脂體（Liposomes）及脂質奈米微粒（Lipid Nanoparticles, LNPs）提供無菌過濾、無菌充填作業、包裝儲存及品質管理作業等。合作範疇更涵蓋日隆精化在台灣CDMO業務，三方攜手透過優勢互補，推動台灣、日本及海外CDMO市場的技術與服務升級。

潤雅生技董事長暨總經理翟台茜表示：「潤雅生技持續秉持立足台灣、放眼全球的經營理念。」企業策略暨事業發展處羅際偉副總經理強調，「潤雅以引領業界的無菌充填線及團隊豐富的藥品生產製造經驗，獲得日本精化的青睞。

此次合作除能為奈米藥物CDMO提供更完整的解決方案外，並期待共創1+2大於3的CDMO商機。」日本精化株式會社資深總經理松本正樹(Masaki Matsumoto)表示：「奈米藥物市場具備廣闊的成長潛力，我們相信，這項合作將為我們在日本、台灣及全球市場的CDMO業務發展注入強大動能。」

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