全球資產配置新選擇 安永揭日本不動產投資機會與挑戰

在目前全球貿易政策不確定、貨幣匯率波動等多變的國際環境下，許多投資者開始關注表現穩健的日本不動產市場，並將其視為資產配置的重要選擇。為了分享投資經驗與市場趨勢，安永聯合會計師事務所、安永圓方國際法律事務所與Envision(H.K.) Limited、日本REAX株式會社，於6日舉辦「日本不動產投資策略展望論壇」，從稅務、法律、金融及市場趨勢等多方面深入解析日本不動產市場。

安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔分享日本不動產投資的稅務與傳承規劃。他指出，常見的投資架構包括個人直接持有、透過台灣公司間接持有、低稅國家公司間接持有、以及日本公司間接持有等方式。在不同的投資架構中，投資者需要了解國際資產管理和繼承的複雜性，並謹慎評估稅負影響，以實現可持續的財富轉移。

林志翔也提醒，透過日本公司間接持有不動產的稅負較高，主要因為日本境內公司所得稅率較高，而在分配股利時，台灣投資者還需支付額外的海外所得稅。此外，無論是直接還是透過公司持有不動產，投資者都可能面臨最高55%的日本遺產及贈與稅，且若家族成員有雙重稅務居民身份，可能會遭遇雙重課稅的問題。

在家族財富傳承方面，林志翔表示，個人直接持有資產可能增加管理難度和傳承風險，而將資產境外化則有助於分散風險並規劃境外傳承工具。他建議家族在進行財富傳承規劃前，應諮詢專業人士，選擇適合的傳承工具，以降低法律成本，確保財富穩健地傳承給下一代。

安永圓方國際法律事務所資深律師黃向晨介紹了現行日本法規下常見的不動產投資架構，並分析其優缺點。他也分享了疫情前後的日本不動產投資案例，指出適當的投資架構不僅有助於減少風險，也能助於財富傳承規劃。

Envision(H.K.) Limited副總經理方冰瑩指出，日本不動產市場對投資者來說，除了是投資機會外，也是資產配置的重要部分。儘管日本租賃市場面臨租金增長困難，但隨著觀光業復甦及外國人長期居住需求的增長，若能與當地專業團隊合作，建立主動管理模式，將有助於提高收益並獲得資本利得。

對於長期投資或考慮移居日本的投資者來說，藤田舞董事介紹了如何通過「就勞簽證」或「經營管理簽證」等方式申請日本的高度人才簽證，並提醒投資者需留意學歷、職業及年收入等審核標準，以順利申請日本的永久居留。

台新國際商業銀行東京分行市場部經理楊宗翰分析了近期日本不動產市場的發展。他提到，儘管全球市場不確定性增加，像是美國關稅風險再度上升，但日本不動產仍具吸引力，尤其是在東京五區，租金穩定、空置率低，且旅宿業逐步回暖，這些因素使其成為高資產投資者青睞的熱點。