提升納管工廠水準 新北加碼消防、汙水設施補助最高32萬

為改善工廠安全水準，新北市經發局針對轄內納管工廠，提供1500萬元的消防安全設備與廢汙水處理設施補助，鼓勵納管工廠加速改善消防及環境衛生，透過此計畫將進一步降低工安事故風險、減少環境污染。

近年全國屢傳工廠大火造成民眾財產重大損失，且工廠汙水經常汙染環境，經發局表示，除延續去年開辦的未登記工廠搬遷及納管工廠消防安全設備改善補助外，今年將補助範圍擴大至納管工廠設置預鑄式建築物汙水處理設施補助，鼓勵轄內納管工廠積極完成環境、排水及消防等各方面改善，加速完成特定工廠登記。

經發局長盛筱蓉表示，新北市的納管工廠多為鐵皮屋建築，如發生工廠大火，易因高溫倒塌，造成人員損傷。經發局持續加強危險物品工廠檢查，推動納管工廠消防補助，期使納管工廠加速完成廠內消防設施，保障自身及工廠周邊居民生命財產安全。

盛筱蓉表示，此外，許多納管工廠所在區域未設置公共汙水下水道系統，廠內生活汙水若未經處理即任意流放，將造成環境重大汙染、破壞生態平衡，所以今年增加設置預鑄式建築物汙水處理設施補助，期許納管工廠重視環境議題。