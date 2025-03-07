高雄港郵輪季登場 3至4月10航次估帶來上萬名郵輪旅客

港務公司指出，2025年3月至4月高雄港旅運中心即將迎接10航次國際郵輪，由歌詩達郵輪莎倫娜號率先啟航，接續為璽寶郵輪探險號、挪威郵輪天空號、大洋郵輪里維拉號、精鑽郵輪前進號、大洋郵輪英希格號及公主郵輪鑽石公主號，預計帶來上萬名郵輪旅客。

港務公司表示，歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena）總噸數約11.4萬噸，可搭載3,780名旅客，自3月13日起展開4趟母港航程，接續於3月17日、21日及25日陸續啟航。高雄港出發航程將前往日本那霸、宮古島及石垣島等地，展開為期5日的海上義式風情之旅。

港務公司說，掛靠港部分，璽寶郵輪探險號（Seabourn Quest）總噸數約3.2萬噸，可搭載450位旅客，將於3月14日首航高雄港，與高雄港共度浪漫的白色情人節；精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）總噸數約3萬噸，可搭載804位旅客，將於3月22日首度靠泊高雄港。兩艘小型郵輪的優點在於可靠泊的港口更多，為旅客帶來較為獨特的航行體驗。

此外，港務公司提到，挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）於今年1月21日首航高雄港，隨後將於3月18日第4次靠泊高雄港，並預計於5月18日迎來本年度第5次造訪；而大洋郵輪里維拉號（Riviera）於去年首航高雄港，今年春節期間（大年初一）來訪後，3月19日再次靠泊，並預計於10月20日迎來本年度第3次造訪，兩艘郵輪持續回訪，可見其對於高雄港的青睞。

大洋郵輪英希格號（Insignia）總噸數約3萬噸，可搭載684位旅客，時隔2年，再度靠泊高雄港；公主郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）總噸數約11.6萬噸，可搭載2,670位旅客，為114年高雄港國際郵輪預報中噸位最大的郵輪。鑽石公主號曾於103年首航高雄港，連續4年造訪高雄港，受疫情影響，睽違8年之久，再度重返高雄港。以上兩艘郵輪將於4月份首次靠泊高雄港旅運中心。

為了熱情迎接郵輪旅客，郵輪到港期間，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作，以充滿動感與活力的原住民舞蹈，熱情歡迎首航郵輪旅客蒞臨，並安排春聯書法教學，由專業書法老師指導旅客親手書寫，讓旅客感受濃厚的文化藝術氣息。

港務公司提醒，為提升郵輪作業效率，欲搭乘3月13日（四）、3月17日（一）、3月21日（五）及3月25日（二）自高雄港出發的歌詩達莎倫娜號旅客，以自駕、大眾運輸或多元計程車等交通方式前往高雄港旅運中心，請務必依照旅行社所安排的分批報到時間，先至「18號碼頭（永平路與海邊路口）」托運行李，再往旅運中心1樓入場報到。

自行開車前往之旅客，完成行李托運後，請至旅運中心地下（室內）收費停車場停車，再至旅運中心1樓入場報到；而下船自行搭車回程之旅客（含親友接送、多元計程車、遊覽車等），請至「18號碼頭（永平路與海邊路口）」上客，並遵循現場工作人員指引，以提升作業效率，節省旅客寶貴的時間。

高雄港旅運中心表示，3月13日（四）、3月17日（一）、3月21日（五）及3月25日（二）歌詩達莎倫娜號母港作業期間，旅運中心1樓戶外空間全面進行交通管制，地下停車場優先提供郵輪旅客憑郵輪船票等相關識別證明進場停車，民眾如欲於上述日期前往高雄港旅運中心3樓海韻藝術廣場近距離觀賞郵輪，請多加利用大眾運輸（如輕軌、黃1公車等），並請配合現場動線指引。