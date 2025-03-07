首款「飛行車、智慧無人機」亮相！AIF 揭台低空經濟前沿

由人工智慧科技基金會（AIF）與英國新創公司 Bellwether Industries 共同主辦的「AI 啟動低空經濟，引領未來出行革命」論壇今日於台北晶華酒店隆重舉行。本次論壇不僅讓台灣市場親眼見證 Bellwether 三代飛行車同台亮相，同時展示應用在飛行車上的前瞻技術成果，以及 AI 與無人機技術如何整合，驅動低空經濟的產業化進程。Bellwether 作為城市空中交通（UAM）領域的先驅，已累積超過 12 項國際專利，技術涵蓋 AI 自主導航、低噪音推進系統與智慧空域管理。

據悉，本次論壇中，Bellwether宣布響應「大南方新矽谷計畫」，在台南沙崙設立台灣子公司瑞鑑航太科技（BAMS），深耕台灣低空經濟的產業與技術發展。Bellwether創辦人兼執行長陳坤揚（Daniel Chen） 表示，飛行車技術的突破不只是工程上的挑戰，更是未來城市交通的關鍵轉折點。我們的 AI 與低空經濟技術不僅提升飛行車的安全性與可行性，也將在台灣市場探索更多應用可能，推動城市空域管理與無人機技術的融合發展。

近來，低空經濟正成為全球產業焦點，從豐田的Joby完成空中計程車首飛，到多國政府陸續開放城市空域管理試點，未來交通模式正迎來新一波革命。在此趨勢下，Bellwether發表最新一代飛行車（eVTOL）原型機ORYX，並公布多項技術突破。與傳統 eVTOL 不同，ORYX採用無外露螺旋槳設計，大幅降低城市飛行風險，並透過 AI 自主飛行系統提升飛行穩定性與能源效率。Bellwether目前已在杜拜成功試飛，並與英國考文垂市政府簽署MOU，計畫於未來幾年內推動城市應用計畫。

Scout AI 與 UAM 解決方案：BAMS 在台灣推動低空經濟發展

Bellwether 以飛行車技術起家，但在研發過程中，其 AI 自主導航技術也逐步發展成完整的低空空域管理（UAM）解決方案。隨著BAMS在台成立，將推動Scout AI 與 UAV（無人機）技術進入低空經濟市場。這些技術將應用於智慧城市、物流、國防安全、精準農業與基礎設施監控，打造更智慧化的低空空域管理系統。

本次發表的Scout AI與UAV技術涵蓋以下「3大亮點」：1.AI 驅動低空空域管理：Scout AI 透過 AI 自主規劃航線，實現 即時避障與多機協作，提高低空空域的運行效率。2.智能巡檢與低空物流：無人機搭載 AI 影像辨識與導航系統，可應用於 能源巡檢、空中監控、搜索救援及即時物流配送，降低 50% 人力成本。3.整合式數據管理平台：Scout AI 可與低軌衛星、V2V（車對車）與 V2C（車對雲）通信技術整合，提供 可視化數據分析與動態空域管理。

BAMS研發總監Vidyut Jacob表示，Scout AI 與無人機技術將成為未來低空經濟的關鍵基礎建設。我們希望透過AI與智慧空域管理技術，協助台灣發展數位化低空經濟生態，讓UAV與智慧空域解決方案不僅應用於商業市場，更能為公共安全與基礎建設帶來突破性進展。

台灣為何成為 Bellwether 的關鍵市場

Bellwether雖然總部設立於倫敦，但其創辦團隊來自台灣，並與台灣的製造供應鏈保持緊密合作。台灣不僅是全球半導體與電子供應鏈的核心，也是無人機與低空經濟技術的戰略基地。目前台灣政府積極推動「大南方新矽谷計畫」，打造沙崙智慧綠能科學城成為 AI、自駕技術、航太科技的重要發展基地。為此，Bellwether 已正式落腳台南沙崙，加速推動低空經濟技術落地。

AIF人工智慧科技基金會執行長溫怡玲表示，AI技術正在加速改變世界，從智慧交通到低空經濟，每個產業都受AI推動而進化。Bellwether的選擇證明了台灣在AI研發與產業轉型方面的優勢，我們期待透過這場合作，推動AI技術與低空經濟的深度融合，並為台灣市場帶來更多國際級創新應用。