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北台中熱度不減 單元12、機捷特區房價創高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「雙橡園2045」最高成交單價達75.6萬元。圖／業者提供
「雙橡園2045」最高成交單價達75.6萬元。圖／業者提供

台中捷運綠線通車，讓北台中房市迎來新氣象。根據實價資料，單元12指標建案「雙橡園2045」交易量破八成、最高單價衝上每坪75.6萬元創下區域新高，機捷特區包括漢宇及鉅虹等推出的新案，單價也躍過65萬門檻。

北屯區單元12緊鄰北屯好市多、東山商圈及軍功商圈等主要商圈，近南興公園，採低密度開發，實價揭露，「雙橡園2045」總戶數140戶中，目前已實登120戶，成交率已突破8成，且社區最高成交單價達75.6萬元，創下區域新高。

緊鄰單元12的機捷特區，區內有「北屯總站」、「舊社站」及「松竹站」三站，根據樂居網統計，區內近一年成交量達1554戶，新案成交均價達54萬元。

其中，漢宇建設繼先前在單元12推出「漢宇雲森SKYPARK ONE」，創下區域新高後，再瞄準同樣擁有便捷機能的北屯機捷特區布局，推出「漢宇雲衍SKY VISION」27層雙塔超高建築。

該案位於敦富八街、南興路1,513坪公園角地，主打公園宅、捷運宅、學區宅「三宅一體」，規劃38至49坪純3至4房產品，「漢宇雲衍SKY VISION」開案至今實登53戶，最高成交單價為大三房產品，每坪達66.2萬元。

鉅虹建設也瞄準機捷特區未來發展趨勢，於松竹路一段推出「鉅虹R&G」新案，也是鉅虹在此區域內唯一超過20樓的高層建築，規劃21層、27至42坪、2至3房的產品，該案已實登40筆，最高單價為二房產品，每坪68.4萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，整體房市觀望氣氛濃厚，但北台中憑藉建設動能與重劃區優勢，仍有不錯表現，單元12與機捷特區尤其炙手可熱，吸引自住買盤進場，成交價屢創新高，展現該區域發展潛力與房價成長空間。

「漢宇雲衍Sky Vision」主打「公園宅」、「捷運宅」、「學區宅」。圖／業者提供
「漢宇雲衍Sky Vision」主打「公園宅」、「捷運宅」、「學區宅」。圖／業者提供

台中市 房價 機捷 雙橡園

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