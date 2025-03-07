北台中熱度不減 單元12、機捷特區房價創高
台中捷運綠線通車，讓北台中房市迎來新氣象。根據實價資料，單元12指標建案「雙橡園2045」交易量破八成、最高單價衝上每坪75.6萬元創下區域新高，機捷特區包括漢宇及鉅虹等推出的新案，單價也躍過65萬門檻。
北屯區單元12緊鄰北屯好市多、東山商圈及軍功商圈等主要商圈，近南興公園，採低密度開發，實價揭露，「雙橡園2045」總戶數140戶中，目前已實登120戶，成交率已突破8成，且社區最高成交單價達75.6萬元，創下區域新高。
緊鄰單元12的機捷特區，區內有「北屯總站」、「舊社站」及「松竹站」三站，根據樂居網統計，區內近一年成交量達1554戶，新案成交均價達54萬元。
其中，漢宇建設繼先前在單元12推出「漢宇雲森SKYPARK ONE」，創下區域新高後，再瞄準同樣擁有便捷機能的北屯機捷特區布局，推出「漢宇雲衍SKY VISION」27層雙塔超高建築。
該案位於敦富八街、南興路1,513坪公園角地，主打公園宅、捷運宅、學區宅「三宅一體」，規劃38至49坪純3至4房產品，「漢宇雲衍SKY VISION」開案至今實登53戶，最高成交單價為大三房產品，每坪達66.2萬元。
鉅虹建設也瞄準機捷特區未來發展趨勢，於松竹路一段推出「鉅虹R&G」新案，也是鉅虹在此區域內唯一超過20樓的高層建築，規劃21層、27至42坪、2至3房的產品，該案已實登40筆，最高單價為二房產品，每坪68.4萬元。
住展雜誌發言人陳炳辰指出，整體房市觀望氣氛濃厚，但北台中憑藉建設動能與重劃區優勢，仍有不錯表現，單元12與機捷特區尤其炙手可熱，吸引自住買盤進場，成交價屢創新高，展現該區域發展潛力與房價成長空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言