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王品「肉慾節」太具挑戰性！網友拿蟹籠、沐浴球出招

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團旗下三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」首度舉辦「肉慾節」。王品/提供
王品集團旗下三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」首度舉辦「肉慾節」。王品/提供

王品集團旗下三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」首度舉辦「肉慾節」，即日起至4月30日，平日期間消費者只要穿著黑色網襪、網衣，或攜帶黑色網狀物到店，就能享指定套餐1折優惠。活動吸引許多饕客關注，也在網路上掀起一波創意熱潮，網友紛紛腦洞大開，分享自己的「網狀物妙招」。

在社群平台Threads上，一名網友發文笑稱：「老公可以準備黑色網狀物，家裡剛好有蟹籠，應該可以帶去吃蠻合理的吧？」被老公拒絕後，她改稱「要不然換你穿網襪我帶蟹籠啊!」此言一出，網友紛紛回應：「這真的有符合活動規則嗎?」、「店員可能會嚇到吧！」

而另一名網友則發揮巧思，以低成本製作「應景配件」，笑稱：「前幾天朋友說他搶到優惠，要我準備黑色網狀物，我心想『不可能要我穿黑色網襪吧？』幸好還有攜帶物品的選項。」最後，他成功在寶雅找到黑色沐浴球，並靈機一動，貼上動動眼珠和毛根，搖身一變成為「煤炭精靈吊飾」，笑翻一票網友：「這也太可愛了吧！店員會認可嗎？」

此次王品的「肉慾節」不僅挑戰消費者的「敢穿」極限，也間接激發大家的創造力。許多網友笑稱：「以後優惠活動是不是該更大膽一點？」、「下次來個燒肉變裝趴如何？」對於消費者的熱烈參與，王品回應表示：「創意參與方式不設限，歡迎大家一起玩！」

至於帶蟹籠是否符合優惠資格？王品則幽默回應：「活動的核心精神是『黑色網狀元素』，至於什麼算合格，就看各品牌門店的標準囉！」

消費 王品集團

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