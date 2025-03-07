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圓夢代價大！女性平均房貸突破千萬 新竹女申貸增幅六都第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
女性購屋占比有增加趨勢。示意圖／台灣房屋提供
女性購屋占比有增加趨勢。示意圖／台灣房屋提供

根據聯徵中心最新數據，全國女性平均房貸金額已突破1千萬元，其中台北市女性房貸總額最高，達1790萬元，新竹縣1221萬元居次，新北市1166萬元排名第三，新竹市1147萬元位居第四。

在申貸增幅方面，新竹縣市女性超越六都，新竹縣女性房貸較10年前增加600萬元、成長近乎翻倍，新竹市女性房貸也增加了高達490萬元，成長74%。

進一步觀察，新竹縣市是雙北以外唯二女性房貸突破千萬元的區域，且申貸金額增幅超越六都，分居冠、亞軍。

台灣房屋新竹園區關埔直營店店長甘坤鑫指出，根據竹科管理局統計，近10年竹科女性員工從6.23萬人增至6.86萬人，增加6千多人，顯示高收入女性持續增長，提升購房能力。

甘坤鑫表示，新竹縣市女性購屋較重視生活機能、學區資源及未來潛力。以新竹市的關埔重劃區為例，因鄰近美式賣場，且有關埔國小、龍山國小、光武國中等明星學校，成為購屋熱區。

此外，關埔二期持續開發，人口與房價具成長潛力，吸引不少目光，近一年關埔重劃區5年內新成屋單價約60~70萬元，頗受女性買家青睞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全國女性平均申貸金額突破千萬元，主要受三大因素影響。

第一，全台房價上漲，購屋門檻提高，帶動貸款金額增加。

其次，女性勞工參與率提升，就業與升遷機會擴大，購屋預算隨之提高，能負擔地段更佳、總價更高的物件，兼顧自住與投資，實現資產保值與增值。

第三，現代婚姻觀念進步，女性不僅參與購屋決策，也分擔房貸責任，許多夫妻會將房屋登記在太太名下，女性在家族財產的繼承權上也提升，女屋主、女地主的人數都有增加趨勢。

聯徵中心數據另顯示， 女性房貸申貸占比同步上升，台北市女性申貸占比50.4%、台中市50.3%，都超過五成，占比最低的是新竹縣41.8%。

張旭嵐指出，台北市自2019年Q1以來，女性購屋占比已常態性超過五成，主要是高教育水平，提升了職場競爭力，經濟獨立，投資觀念和理財能力提升，女性購屋者漸增。

台中市以傳產製造、餐飲服務等工作機會豐沛，女性就業資源多，房價又比雙北親民，讓女性更有購屋意願和能力。

近十年女性貸款變化。表／台灣房屋提供
近十年女性貸款變化。表／台灣房屋提供

房價 房貸 新竹

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