浩宇生醫上櫃 「穿顱聚焦式超音波」為腦部患者帶來希望

浩宇生醫（6872）7日正式上櫃掛牌交易，承銷價每股 23.4 元，早盤上漲至32.45元，浩宇生醫憑藉其突破性的「穿顱聚焦式超音波」，致力於為腦部疾病患者帶來創新治療方案。

浩宇生醫表示，公司的NaviFUS系統具四大創新，被視為未來腦部醫療的突破性發展：一、非侵入性：相較於傳統手術，聚焦超音波（FUS）治療無需開刀或在頭骨上鑽孔，減少了手術風險和患者的痛苦。二、精準性：可以精確定位腦中治療區域，減少對周圍健康腦組織的損害。三、可調控性：FUS 的參數，如強度、頻率、脈衝間隔等，可以根據不同的治療需求進行調整，提高治療的有效性。四、多功能性：FUS 可用於多種腦部治療應用，包括做局部組織破壞、藥物遞送、神經調控以及癲癇抑制等多種功能應用。

根據《Nature Reviews Neurology》2021 年評估報告，浩宇生醫被譽為全球三大聚焦式超音波治療腦疾的領軍企業之一，其他兩家為以色列的 Insightec 與法國的 Carthera。相較於其他技術需半侵入或植入裝置的方案，浩宇生醫技術更具非侵入性、即時導引及靈活應用優勢。挾此優勢，浩宇更於2022年擊敗亞培等大敵，勇奪有創新界奧斯卡獎美譽之愛迪生獎（Edison Award）金獎殊榮，實為台灣之光。

浩宇具有堅強而強大的研發能量，自主研發項目包括復發性腦瘤（rGBM）、頑性癲癇等。浩宇更與國內外研究機構及生技公司展開合作，擴展 NaviFUS 產品的應用範疇，包括腦轉（肺、乳癌）、阿茲海默症、5-ALA 聲動力治療、藥物成癮與小孩腦癌DIPG等領域。

為讓NaviFUS產品快速切入國際市場繼而開啟國際授權，浩宇生醫已與 Brainlab（神經導航機商）及 Bracco（微氣泡顯影劑商）等國際大廠及重要股東美國聚焦超音波基金會共同合作來提升國際知名度，並透過其全球網絡加速鏈結終端國際市場。

浩宇的股東結構亦具指標效應，在產業界，除善於醫療研發的健亞生技（4130）外，還有設備大廠久元電子（6261），創投界有資通訊（ICT）大老施振榮先生所領導的陽明交通大學喜馬拉雅創投，以及創投公會理事長邱德成的益鼎創投等。浩宇的特點是將台灣最優秀的生醫（Bio）與資通訊（ICT）人才結合，挑戰高難度的「大腦治療革命」世紀大戰。

根據國發會的統計，從2010年以來台灣生技醫藥產業有將近九千多家，上市櫃公司也超過140家，但浩宇應該是第一家以Bio-ICT特性成功掛牌上櫃，具有典範的指標。浩宇將持續以「創新、專業與國際化」的策略，除了拓展台灣在全球醫療市場的影響力外，也能拋磚引玉，帶動更多優質的Bio-ICT高階醫材公司共同參與這場改變全球醫療生態的旅程。