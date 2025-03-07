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川普發動關稅戰…業者估陸太陽能成長雖放緩 台廠仍得靠差異化突圍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
川普上任對新能源的態度以及中國大陸531新政，台廠恐須加速新技術開發，避開削價競爭。（美聯社）
川普上任對新能源的態度以及中國大陸531新政，台廠恐須加速新技術開發，避開削價競爭。（美聯社）

美國總統川普上後發動關稅後，首波瞄準中國，加上中國531新政，台灣太陽能業者透露已讓中國大陸的太陽能安裝增速放緩，不過持續增長態勢不變。大陽能大廠茂迪總經理葉正賢今日表示，拜中國大陸產能嚴重過剩，傳統太陽能板台廠勿須跟著「賠錢跳水」，推出差異化應用產品是生存關鍵。

葉正賢表示，根據最新統計，2024全球新增太陽能裝量可望突破500GW（10億瓦），比2023增長超過20%，其中中國大陸貢獻達277GW，依然位列第一。

展望2025，葉正賢表示，川普上任對新能源的態度以及中國大陸531新政的影響，安裝的增長速度不若以往，但持續增長態勢不變。

川普1月20日上任的新能源政策，宣布終結「綠色新政」，撤銷補助電動車、暫停離岸風電開發，並解除石油與天然氣開採限制，讓美國的能源政策有了180度的大翻轉。 原先已經在美國布局多年的國內太陽能業者，雖然短期內不會受到直接影響，卻也謹慎觀察後續發展因應。

所謂531新政是大陸國家發改委、財政部、能源局在去年5月31日聯合發布了《關於2018年光伏發電有關事項的通知》，這個「531新政」將限制中國大陸的太陽能電廠建置規模，並砍掉太陽能補助金。

葉正賢認，中國大陸在這兩大地緣政治影響下，產能嚴重過剩，內捲更嚴重，太陽能板廠相繼「賠錢跳水」賣，台廠沒這個本錢，應推出差異化應用產品避開，才是生存關鍵。

他指出，過去一段時間台灣政府部門對太陽能的安裝推動略顯疲態，2024僅1.8GW的安裝量，比2023年 2.7GW衰退30%，2025年更可能持續下修至1.5-1.7GW，對2026年11月要達到20GW的安裝目標，似乎不樂觀。

他強調，當美國持續鼓勵製造業到美國投資之餘，政府對外來進口太陽能板/電池仍提不出有效管制措施，對台灣製造業者的衝擊已令部分業者出現虧損，政府應重視問題嚴重性，協助太陽能加速太陽能新技術開發。

茂迪總經理葉正賢表示，政府對外來進口太陽能板/電池仍提不出有效管制措施，對台灣製造業者的衝擊已令部分業者出現虧損，應重視問題嚴重性。記者簡永祥/攝影
茂迪總經理葉正賢表示，政府對外來進口太陽能板/電池仍提不出有效管制措施，對台灣製造業者的衝擊已令部分業者出現虧損，應重視問題嚴重性。記者簡永祥/攝影

中共 太陽能電廠 川普 美國 茂迪 關稅

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