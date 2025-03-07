台泥招募數位智能領航師 直屬張安平、進入全球決策核心

台泥（1101）7日宣布，啟動數位智能領航師（Digital Intelligence Navigators, DIN）計畫，直屬企業團總執行長張安平辦公室，尋找數位與 AI 領域的頂尖人才。獲選者將接受為期三個月的跨事業體培訓，隨即承接數位智能專案，運用內部外部資源，與台灣、大陸、歐洲等不同國籍夥伴合作，快速養成產業關鍵知識，進入台泥的全球決策核心。

台泥表示，在全球氣候變遷挑戰加劇的背景下，數位化與綠色雙軸轉型已成為企業永續發展的關鍵戰略。為展現AI驅動企業變革的決心，台泥特別推出「生成式 AI 張安平」，以數位科技的創新方式在網路上與年輕人才互動。

張安平表示，「未來，最成功的人和企業將不再是被動適應者，而是主動塑造者」。AI 正在重塑企業的核心競爭力，而台泥 DIN 計畫不僅是技術專案，更是企業決策的關鍵推動力。DIN 計畫也將賦予年輕數位人才影響企業未來的決策權，參與智能電網專案、碳排管理、供應鏈 AI 最佳化、能源預測與智能儲能，推動台泥在跨產業、跨國界的數位與低碳轉型。

台泥企業團經歷七年低碳轉型，已發展為跨11種產業、14個國家主力市場，擁有來自47種國籍的員工的國際化企業，業務涵蓋低碳建材、資源循環、綠能、儲能及高階三元鋰電池產業鏈，並透過 AI 與數據技術全面提升智慧化與永續發展能力。2025年，張安平為台泥訂定的願景是 Mobilis in Mobili ─「在改變的世界中改變」，並宣布成立數位智能領航師團隊，張安平形容這不僅是一支戰略部隊，更是將科技、工業與永續發展深度融合的關鍵驅動者。張安平強調：「我們必須在變革的浪潮中動態前行，在未來塑造我們之前先塑造未來」。

台泥 DIN 人才招募不受學歷、科系、年資或國籍限制，只要具備 AI 與數據技術實戰經驗，且擁有遠見膽識、國際視野、跨文化協作力，並能突破傳統框架思維，即有機會加入台泥數位轉型核心團隊。除 DIN 計畫外，台泥同步招募氣候行動相關人才，包括 氣候韌性與碳管理研究員、生物多樣性與自然資本研究員、低碳建材客戶經理、永續供應鏈管理師及氣候財務分析師，推動低碳與 ESG 產業創新，深化企業永續發展戰略。

台泥將陸續於陽明交通大學、成功大學、台北科技大學、清華大學及台灣科技大學等舉辦校園徵才活動。企業團董事長張安平亦將親自出席3月8日台大校園徵才博覽會，與有志加入台泥的年輕人才對話，分享企業如何運用 AI 與數據驅動全球低碳轉型。詳細 DIN 計畫與徵才資訊請上台泥2025年人才招募網站：https://lihi.cc/4ScAf