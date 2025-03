網紅變手搖女王、昆凌進軍時尚、空姐創數億級品牌！盤點10位台灣年輕女企業家的創業史

女性30歲前創業不再是夢!

妳知道女性30歲以前創業不再是一件困難的事了嗎?在這個競爭激烈的時代,不少女性創業家嶄露頭角,但要能在市場中殺出重圍、打造年營收破億企業,不僅需要堅定信念、精準策略,還要培養無數次「從哪裡跌倒,就從哪裡爬起來」的精神,通過重重關卡與考驗,才能讓品牌屹立不搖,改寫自己的命運,同時也成為照亮後來者的燈塔。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體,帶您揭曉35歲以下、品牌創立5年以上的台灣10大女力創業家。

這些女企業家突破以往職場性別限制,年紀輕輕便踏上創業旅途,從藝人、網紅、空姐等不同領域華麗轉身,儘管遭逢困難,仍無懼挑戰勇往直前,成功打造個人品牌並闖出自己的一片天。想知道台灣10大年輕女企業家如何創業、勇敢踏出舒適圈,披荊斬棘後獲得非凡成就,現在就跟著我們的腳步來看看她們勵志的故事吧!

No.1 千千

★水哦台式美食集團創辦人

千千從小受到阿嬤影響,熱愛台灣飲食文化,從台大醫院研究護理師轉職為美食系YouTuber,以大胃王著稱的她不只帶領觀眾吃遍台灣美食,經過近300天口味研發與調整,2018年成立千尋食品股份有限公司,並誕生品牌「水哦」台式美食集團。千千曾在《GQ》專訪中提到,「水哦是台語很棒的意思,中南部小孩遇到好的事情或好吃的東西都會說『水哦』,很符合我創立品牌的初衷」。從黑麻油千拌麵開始,千千陸續推廣千醬、千拌麵等商品,2023年則推出全新品牌「水水灶咖」,將台式美味帶入大家的日常。

千千在社群平台宣傳品牌之餘,近期與亞尼克聯名推出「甘巴DAY生乳捲」,滿滿果餡搭配北海道奶霜、酸甜梅子粉,瞬間成為網路熱門話題。千千創立品牌也備受眾人矚目,網友分享,「光品牌故事愛臺灣這塊土地就一定要捧場的啊」、「千千真的好厲害啊!除了自己牌子的麵,謝謝妳把最好的呈現給我們,萬分期待千拌麵的到來」。

No.2 滴妹

★再睡5分鐘共同創辦人暨品牌長

說到手搖飲料,絕對不能不提百萬YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」!滴妹以「讓每天多一點療癒」為願景創立該品牌,3年內年營收突破億元、4年內已達成全台15間直營門市里程碑,其中2023年營收將近2億元。除了仰賴編制完整的營運團隊、應對市場變化及確保品質穩定導入智能搖茶機、奶蓋機,滴妹推出每年銷售量突破百萬杯的棉被厚奶蓋系列飲品,加上餐飲、美妝、服飾、電商等跨通路品牌合作,完整品牌IP與社群影響力,也讓滴妹躍上年輕女創業家網路聲量排行榜第二名。

有網友曾在Dcard上以「網紅飲料店的清流是滴妹嗎?」為題發文,掀起許多卡友對於滴妹之所以能夠在手搖界屹立不搖的討論,「我覺得再睡五分鐘在一眾網紅店中,品質相對有把關」、「我不是滴妹跟他哥的粉絲,也曾經有網紅店一定很難喝的先入為主想法,所以這家店出來三年後才第一次喝,但喝到日安紅茶歐蕾覺得超好喝(還有枕頭配料也是),有一種相見恨晚的感覺,但價格真的有點高就是了」、「我記得衛生方面有出事,但公關迅速誠懇沒有找藉口,飲品也感覺得到有在用心,每天賣出那麼多杯也沒有再有衛生疑慮,用不用心真的有差」。

No.3 Sandy吳姍儒

★ Ambi品牌創辦人

吳姍儒出道前曾擔任國、高中英文老師,後來追隨爸爸吳宗憲的腳步踏進演藝圈,主持《小明星大跟班》、《36題愛上你》等大大小小的綜藝節目,三度獲得金鐘獎肯定。不過吳姍儒的發展沒有止步於此,2017年底她創立台北市東區300坪下午茶咖啡廳「無聊咖啡(AMBI-CAFE)」,以動物「狐獴」為精神,提供給城市的人們一個放鬆之處,開幕當日吸引許多人到訪,藝人徐瑋吟(鮪魚)也在臉書上稱讚吳姍儒,「果然是隻獅子女,總是擁有著超強的創造力與執行力,領導著整個團隊,終於有一間我發自內心覺得不只有是照片才好看跟精緻的咖啡廳」。

除此之外,身為年輕世代的吳姍儒認為「吃食生活」應該有意識地慢下腳步,玩味細節的一方趣味,2019年6月正式販售Ambi小情人麵,並推出初戀香蔥、熱戀紅油及曖昧沙茶共3種口味,將南瓜、菠菜、藍藻、紫地瓜、甜菜根、蝶豆花(濾液)等蔬菜入麵,增添手打麵顏色之餘也顧及營養攝取,讓不少網友大讚,「父女都很有生意頭腦」,同時線上、線下販售Ambi隨行對杯、環保飲料提袋等文創商品,成為藝人協槓、年輕女力最佳典範。

No.4 古娃娃

★WA!COOKIES品牌創辦人

被網友號稱「便利商店女神」的90萬訂閱YouTuber古娃娃,秉持「實踐好吃的各種可能」,28歲時以諧音命名、創立WA!COOKIES品牌。隨著古娃娃以曲奇餅乾成功進軍台灣甜點市場,她沒有停下腳步,反而選擇將觸角跨足香港,在品牌成立1年之際舉辦首間快閃店,創造3年營收高達億元、4年開設實體門市的好成績,她也陸續研發出古朗尼、雙餡夾心餅乾、布朗尼奶蓋雪糕,甚至是喜餅、彌月禮盒等商品,創業至今已與全家便利商店、SOMA、永心鳳茶、SABON等知名品牌合作,延伸出子品牌WA!BAKERY。

古娃娃從美食系YouTuber一路走到創業家,許多網友跟著見證她的成長,WA!COOKIES每次推出新品,均成為美食部落客、網友開箱的話題與焦點,「只有娃娃能超越娃娃」、「真的是娃娃冰品狂粉,從最一開始鐵觀音奶蓋驚為天人,到後來出新口味都第一時間去吃」、「這也是一種台灣之光,賣很有創意的冰品」。

No.5 Amber古婉蓁

★Relove共同創辦人

「私密保養是一件很fashion的事」,Amber古婉蓁自2013年創立私密保養精品品牌Relove,不僅對產品規格要求高,也致力提倡私密肌保養理念,成為全台首家進駐專櫃的私密保養品品牌。其實Amber創業前是空姐,她受訪時透露,在航空業時日夜顛倒、沒時間喝水,導致私密處容易搔癢、出現異味,常常要跑婦產科看診。在父母沒有教過、不知道怎麼清潔的情況下,她從藥局買回私密清潔用品,洗完就直接放在廁所層架,沒想到爸爸看到後,卻以為女兒身患絕症。Amber說,一般人不會公開談私密保養,但在國外卻是習以為常的事情。

Amber卸下空姐身份後,原本對創業並沒有太多憧憬,直到遇見她的先生,才開始接觸這個領域。當時,他們與實驗室合作,主要將產品銷售給診所。然而,她逐漸意識到,這麼好的產品卻沒有機會接觸大眾,實在太可惜,於是決定跨出自己的第一步,投入創業。

在 26、27歲創業過程中,Amber坦言,由於年輕,經常遇到業界的「牽猴仔」,導致最初的產品成分含量低、效果不理想、價格翻倍,影響品質與市場競爭力。為了改變這種狀況,她開始深入研究上游供應鏈,一步步摸索與做功課,最終決定直接對接國外原廠,確保產品品質,為消費者提供更值得信賴的選擇。Amber花費1年半至2年時間,讓Relove第一支私密洗商品誕生,為了能夠推銷出去,她曾凌晨三、四點敲10至20位臉書團媽介紹自己的產品,「這樣想起來蠻恐怖的,就是真的會很慌,慌到有點睡不著」,後來遇到看好她商品的經銷商,一個月便賣出5千支,促使她開始學習Meta、Google後台系統操作,加深對廣告銷售的概念。

為了與市場做出區別,避免尷尬外觀、醫療形象,Relove在顧及商品本質下,從包裝、行銷方面下手,做出如同百貨公司專櫃化妝品、香水的購物氛圍,被現今大眾市場所接受,Amber也指出,「妳買了它,妳不只買了這個商品,還買了妳的優越感、妳的品味」。

談到Relove的核心理念,Amber表示「想讓私密保養變成像人類每天刷牙一樣」,每天重複但是不需要被強調,「妳刷牙不會想用沐浴乳擠在牙膏上對吧?因為分區,平時看照片我們看得到口腔對吧?但其實私密處跟口腔差不多,只是妳平常看不到它,妳怎麼會拿沐浴乳去洗它呢?」Amber指出,私密保養雖然在西方國家非常盛行,不過台灣本土企業高層大多難以接受,間接阻礙台灣發展,希望透過衛教的宣導,與醫師密切合作,努力突破父權、大男人主義的既有觀念,讓大家知道這個需求存在,而且是必須存在的概念。

為此,Relove主推女性友善,在傳遞私密保養觀念的道路上繼續努力,例如與BMW、賓士、保時捷、奧斯頓·馬丁等高端車展廳合作,在廁所放置品牌濕紙巾,也邀請到知名藝人小S(徐熙娣)擔任代言人,並將Relove推廣至中國、日本等地。Amber也建議年輕創業者,「希望他們能找到自己跟市場上有區別、獨特的一面,然後這個東西稀缺性、話題性、好用性是有的話,應該八九不離十可以成功」。

No.6 Melinda Wang王詠穎

★nomel品牌主理人

Melinda Wang出生於香港,不只是藝人楊祐寧的妻子,最初想發展時裝產業的她,後來發現沒有好的膚質就無法獲得自信,為此在2019年創立個人品牌「nomel」,針對亞洲膚質設計保養品,致力於提供純淨、全素、無動物實驗的護膚產品,聆聽反饋並持續進化,貼近消費者需求。Melinda Wang曾在《VOGUE》Hong Kong專訪中提到nomel倒過來就是lemon,「When life gives you lemon, we give you nomel.(當生活給你檸檬時,我們給你nomel。)」,藉此強調沒有人擁有完美肌膚狀態,但nomel會陪伴大家,擁抱不完美中的完美。

Melinda Wang創立nomel品牌,在IG、Threads等社群平台收獲許多網友好評,「感覺很用心很認真經營,一直有在進步的感覺,不知覺會聯想到Glossier」、「當我身邊有朋友對養膚沒概念的時候,我一定說nomel!因為產品標示明確,使用方法簡單,價格讓人沒有負擔,品牌主理人Mel我太喜歡了」、「當初是因為看《華燈初上》認識楊祐寧,再來認識Melinda Wang~喜歡nomel的品牌理念,前前後後買了不少東西,保養品簡單好用,對肌膚不會造成負擔,有些產品已回購好幾次,會繼續支持~」。

No.7 昆凌

★JENDES品牌創辦人

藝人昆凌在國中時期以節目《我愛黑澀會》出道,歷年累積偶像劇《愛上巧克力》、電影《志氣》、《大稻埕》、《叱吒風雲》等作品,曾進軍好萊塢、與巨石強森出演同部電影,為了能夠在電影上有所突破、精益求精,昆凌短期在美國紐約電影學院洛杉磯分校學習,並就讀亞利桑那州立大學電影學系線上課程。不止於此,昆凌在2019年、2020年分別創立服飾品牌JENDES、隱形眼鏡品牌QUINLIVAN,目前已創立5年的JENDES特別與義大利設計師Andrea Seiff合作,從初期甜美時尚,到後來融合優雅、簡約和現代元素,讓每個年齡層的女性都能輕鬆穿搭,擁抱女性氣質並散發自信光采。

消費者對於昆凌品牌JENDES也留言表示,「我覺得JENDES在台灣的網拍裡面算是做得蠻好的,因為他們畢竟有一個獨立的設計團隊在做設計,有很多衣服都會讓我眼睛為之一亮」、「我也買過好幾次很喜歡他們家設計師的版型」。昆凌年僅21歲時嫁給亞洲流行天王周杰倫,婚後仍在家庭與事業之間取得平衡,積極拓展個人版圖、創立自有品牌,證明即使身兼藝人、妻子、媽媽等多重角色,仍能實現自我願景。

No.8 黃紋綺

★洄遊吧Fish Bar創辦人暨執行長

「台灣人愛吃魚,卻不了解海洋」,曾榮獲渣打銀行首屆「渣打女力創業獎」冠軍的黃紋綺,從國立中山大學海洋環境與工程學系碩士畢業後,2016年選擇放棄留學機會,回到花蓮七星潭創辦「洄遊吧」,面對家人反對仍不退縮,以食魚教育為起點,推廣海洋生態永續。黃紋綺藉由傳統漁業合作創生,提供洄遊鮮撈、洄遊平台以及洄遊潮體驗服務,在了解一隻魚從大海到餐桌的過程中,喚醒世人對海洋資源保育的觀念,「我們不只是賣那一包魚,而是想透過產品去傳達食魚教育的理念」。

黃紋綺在2021年入選《親子天下》教育創新100、《關鍵評論網》未來大人物,2022年獲選行政院農委會第六屆全國百大青農。黃紋綺對台灣海洋永續不遺餘力,影響力也反映在網路聲量之中,《洄遊吧Fish Bar》臉書粉絲專業截至目前為止也突破1.2萬人次按讚,參與體驗的網友分享,「很棒的教學場域,孩子們受益良多」、「透過課程認識漁的文化,同時藉由實作活動實際觸摸魚老師,並且DIY品嚐好吃的下午茶,經歷一系列的介紹與活動後,了解魚類與保育的方法與重要性」、「值得推薦的地方創生典範案例及花蓮女兒女力的展現」。

No.9 Leo李宥

★GOOPi.co品牌主理人

李宥在個人IG上擁有逾18.3萬名粉絲,2016年還是大學生的她,便著手與Smirk張晨使用所有積蓄創立「GOOPi.co(孤僻君株式會社)」線上選物店,推廣台灣、香港、上海、日本、韓國等地設計師品牌,獨特的潮流風格在時尚圈颳起一陣旋風。雖然兩人沒有相關設計背景,仍毅然決然創辦都會機能品牌「GOOPiMADE」,不僅針對台灣強項開發全新布料,隨時站在消費者角度思考,處處都可以見到簡約、清爽俐落的戶外穿搭風格,多款功能性服裝每次突襲上架都帶給大家不同的驚喜。

去(2024)年7月李宥、張晨在花博公園爭豔館展開為期兩日的GOOPi.co實體概念店,除了GOOPi.co的選貨品牌,還有從未公開販售、絕版斷貨、限定販售,以及兩位主理人的二手單品,「隨時入場都會是有不同的收穫」,受到許多粉絲熱情響應,還有網友特地在李宥IG貼文留言,「GOOPi.co台灣驕傲」、「聽過妳敘述的創業歷程及看到現在的規模...覺得超級無敵厲害」。此外,GOOPi.co也是第五屆建功蓋廟–宇宙預言中台灣重金屬樂團「血肉果汁機」服裝品牌,在網路上引發不少討論。

No.10 洪以柔

★點點塑環保科技股份有限公司創辦人暨執行長

洪以柔目前為點點塑環保科技股份有限公司創辦人暨執行長,就讀中原大學應用外國語文學系時,便開始關注海洋塑膠微粒問題,畢業後隨即創立公司,希望能用最環保的過濾設備,為下一代帶來更好的環境。洪以柔不只著力於塑膠微粒,也朝著環境教育、工業水處理目標努力,2019年財團法人婦女權益發展促進基金會赴聯合國非官方平行會議CSW,她作為青年代表進行分享,2022年更榮獲數位發展部數位產業署前瞻應用與公益創新實證賽第一名殊榮,在國際競賽獲獎無數,年輕女力關注環境議題備受外界肯定。

從近一年網路聲量來看,洪以柔去年6月參與智庫加拿大亞太基金會(APF Canada)首屆加拿大女性國際網絡峰會(CanWIN Global Summit),針對研發海洋廢棄物收集器、過濾塑膠微粒再製分享創業歷程,10月在彰化縣永續創業專題論壇透露在美國矽谷Plug&Play專業加速器訓練,藉此提升企業技術、強化市場競爭力,11月在新北市政府青年局「新北有課UKO」分享「一點一點塑造未來在職涯中實踐環保理念」,洪以柔在國際上發光發熱,也樹立青年創業良好標竿。

年輕女力創業家品牌年聲量曝光!

看完台灣10大年輕女力創業家之後,是不是也很好奇她們的品牌究竟在網路上帶動哪些討論呢?《網路溫度計DailyView》最後透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看台灣10大年輕女力創業家品牌排行榜,可以發現前三名依序為Relove、再睡5分鐘及COOPi.co。

專櫃私密保養品牌Relove去年滾出五億年營收,不僅在女性私密保養市場佔有一席之地,也曾獲得《網路溫度計DailyView》「十大網友熱議私密處清潔品牌」聲量冠軍。其中百萬YouTuber見習網美小吳去首爾旅遊時使用Relove零毛髮霜組與刮除海綿,搭配舒緩凝露加強保濕,溫和好用的效果也讓小吳大讚「就像敷臉一樣簡單」,Relove品牌同時也獲得YouTuber韓國女生Judy、普通女子孫女推薦。此外,Relove產品在momo購物網、寶雅、SOGO百貨等臉書平台造成網友熱烈迴響,近一年網路聲量累積38,822筆。

再睡5分鐘2023年營收高達1.8億,站穩台灣手搖市場,近一年與全家、阿默蛋糕、嵜本生吐司等品牌聯名,分別推出哈尼午茉綠、香芋牛奶霜淇淋、達克瓦茲騎士原味與棉被午茉綠、嵜本檸檬柚子聖代,甚至推出「NAP TEA日日隨行包」周邊商品,去年4月開放海內外加盟、今年2月進駐香港旺角,網路聲量也累積33,225筆。

GOOPi.co自創品牌GOOPi.made則是許多藝人愛用品牌,包含AcQUA源少年、謝坤達、梓梓(董梓甯)等都曾發文分享,去年GOOPi.co特別破天荒攜手富樫義博漫畫作品《Hunter x Hunter》(《獵人》),以盲盒方式販售限量聯名服飾,同時與New Balance、Oilheadjunior油頭二世合作推出聯名商品,網路上也有許多消費者反饋,「孤僻用的是最頂的防污機能面料,不管穿過多少遍,都會保持9成新」、「材質用料也不錯,很多科技材質,有些單品的設計也很棒」,網路聲量累積16,844筆。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供,分析時間範圍為2024年02月06日至2025年02月04日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料,以人工智慧作為語意分析之工具,每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

