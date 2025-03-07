萬大線捷運宅基地招商 商仲：適合擅長小建案建商

捷運萬大線第一期工程正加緊施工中，預計116年完工，台北市捷運局6日舉辦萬大線「中和站捷2」、「連城錦和站捷4」兩處開發基地舉招商說明會，吸引多位潛在投資人到場。

招商顧問戴德梁行說明，中和站捷2基地面積1,138坪，預估可興建地上25層、地下5層，總開發量體約1萬3,000坪開發大樓，投資金額預估約為30.1億元。

戴德梁行表示，中和站位於萬大線進入新北市第2站，可與環狀線站內轉乘銜接，具有雙捷運交會的千坪大基地優勢，相當適合打造區域優質住宅地標。

連城錦和站捷4基地面積221坪，可規劃興建地上15層，總開發量體約2,250坪。該站地下共構部分已接近完工，投資人僅需興建地上樓層，有助於縮短開發時程並降低成本，預估投資金額約4.4億元。

戴德梁行表示，連城錦和站為萬大線進入二八張工業區的核心站點，周邊以遠東世紀廣場為生活圈，產品市場主要鎖定在地上班族。整體開發規模精緻適中，特別適合擅長操作小型建案的開發商。

台北市捷運局表示，本次為第二次招商，並放寬投標機制。其中，開標不受投標家數限制，只要有投資人申請即可開標。兩處開發基地皆位於新北市中和區連城路，投資人可選擇投單獨標或投合併標。