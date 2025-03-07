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台灣複材走向世界 漢翔、永虹先進、比利時SYENSQO三方結盟

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
永虹董事長吳家幸(左起)、Syensqo集團全球執行副總裁Fabrizio Ponte、漢翔總經理馬萬鈞。永虹先進提供
永虹董事長吳家幸(左起)、Syensqo集團全球執行副總裁Fabrizio Ponte、漢翔總經理馬萬鈞。永虹先進提供

台灣複材走向世界，漢翔、永虹先進、比利時SYENSQO三方結盟。漢翔本周前往巴黎參加全球歷史最悠久、規模最大的2025 JEC複材展，並與台廠永虹先進及歐廠SYENSQO三方結盟，為台灣複材走向世界跨出重要一步。

漢翔在複材領域深耕多年，擁有一座先進複材中心(TACC)，專門生產高階的航空複材零組件，近年更積極投入「熱塑性複合材料」研發，運用在新世代飛機結構上。永虹先進及SYENSQO則能分別提供品質優異的熱塑複材板材、熱塑原料、應用製程開發與技術資源等。

三方依各自專長，從建立關鍵技術與資料庫做起，展開熱塑複材零件設計、製造與應用等合作，還能利用在地化優勢，縮短板材與原物料的交期，製作出高品質、高速量產的航空級產品。藉此切入國際熱塑市場，並展望成為全球無人機材料供應商。

簽署儀式在當地時間3月4日，於「台灣館」所在的5號展廳進行，分別由漢翔總經理馬萬鈞、永虹先進董事長吳家幸，以及SYENSQO商務運營長Sergio Detoie代表簽署，預告著今年起，三方將展開設計、製程、技術等國際交流。

漢翔在去年就曾赴法參與JEC複材展，期間持續與多家業界領先廠商接洽，播下的種子在今年春天喜見萌芽，馬萬鈞總經理表示，希望藉此增進台灣與國際複材產業的深化合作，更為台灣航空產業未來的複材尖端技術邁大步、創大局。

JEC複材展常被稱為「複合材料的盛會」，每年吸引來自世界各地的專家參與，無疑是複材產業的「聖地」，會場舉辦數百場產品發布會、典禮、競賽、會議、製程展示，不論何種形式，都能視為業界相互交流的演武場，「機會」就藏在其中。

碳纖複合材料除了結構輕量外，更有耐氧化和耐疲勞的特性，因此複材應用佔比被視為衡量飛機先進性的重要指標。而製程方面，新世代的熱塑技術，具備可逆物理反應及高速量產的長處，且易於保存、成本更低，能夠響應2050年淨零碳排目標，種種優勢已讓熱塑性複材的研發成為未來趨勢及兵家必爭重點。

漢翔

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