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航運市場多空交織 「川普關稅」成最大變因…戰後重建需求挹注散裝

中央社／ 台北7日電
今年航運市場多空交織，業者指出，川普關稅政策為最大變因，牽動今年海運長約價格。（路透）
今年航運市場多空交織，業者指出，川普關稅政策為最大變因，牽動今年海運長約價格。（路透）

今年航運市場多空交織，業者指出，川普關稅政策為最大變因，牽動今年海運長約價格；散裝業者認為，俄烏戰爭未來重建需求將挹注散裝營運，航運市況今年可望開低走高，中長期船舶供給面健康。

俄烏戰爭落幕有望，戰後重建需求受矚目，散裝業者龍頭裕民航運觀察，世界銀行評估，烏克蘭未來10年的重建和復甦需求至少需要4860億美元，其中運輸需求占比15%，將提升鋼材、水泥及木材等原物料的需求，進而帶動乾散貨船運輸量成長。

展望2025年海運市場，裕民航運說明，儘管乾散貨原物料需求成長速度放緩，供應鏈改變帶來新的運輸需求、歷史低檔的新船訂單占比，以及環保法規推動的拆船趨勢，均可能有利於散裝運價成長。

裕民也強調，FuelEU Maritime法規於2025年正式生效，不符合法規的船隻將面臨罰款，加速市場汰舊換新。中國AI產業蓬勃發展將推動電力需求，預計持續增加煤炭進口，進一步支撐乾散貨船運力需求。

慧洋-KY表示，散裝航運市況2025年呈現開低走高趨勢，以巴拿馬型日租金為例，1月平均日租金為8049美元，2月已回升至平均9375美元，主要因農曆春節後季節性需求回補，2月的指數回升也將反映至3月營收，加上南美穀物即將進入出貨旺季，有助散裝市場向上攀升。

對於烏俄停戰後帶來重建商機，慧洋認為，不確定因素仍多，受限烏克蘭港口大小及戰後碼頭設施損害嚴重，預期將有利於自備吊桿的中小型散裝船舶運輸進港，但實際需求仍依停戰時程與條件而定，散裝整體市況與中長期運價，仍取決於全球貿易活絡度與船舶運力供需狀況。

從船舶供給面來看，慧洋-KY認為，2025、2026兩年散裝交付新船投入數量偏低，而環保法規日趨嚴謹，造成老舊船舶營運成本增加，有加速拆解可能，散裝中長期供給面仍屬健康。

觀察2月海運市場方面，中菲行表示，亞洲地區市場因為中國加一政策的供應鏈移轉，需求穩定因而運價維持平穩，美國及歐洲的貨運需求則出現下降的趨勢，美國對中國進口產品加徵關稅的不確定因素，造成市場混亂。

針對2月空運市場，中菲行指出，人工智慧及智慧運算相關產品需求保持穩定，亞洲地區市場仍然繁忙，運費保持穩定，但中國電商和轉運的運輸量，因美國關稅政策而有所放緩，運價因而下降。

川普 慧洋 美國 航運股 裕民

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