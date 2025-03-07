中華電友善環境 推動 AIoT 百種保育計畫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信參與2024臺灣氣候行動博覽會，積極響應生物多樣性倡議。國際氣候發展智庫執行長趙恭岳(左起)、中華電信執行副總黃志雄、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、氣象署署長程家平、中華電信業管處副總林文智、台南營運處總經理蔡旻宏。中華電信／提供
中華電信參與2024臺灣氣候行動博覽會，積極響應生物多樣性倡議。國際氣候發展智庫執行長趙恭岳(左起)、中華電信執行副總黃志雄、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、氣象署署長程家平、中華電信業管處副總林文智、台南營運處總經理蔡旻宏。中華電信／提供

中華電信（2412）以領先的5G、AI 與 AIoT 技術應用於生物多樣性，透過AI智慧監控技術成功守護黑面琵鷺棲地，並於營運據點設立瀕危植物保育基地，推動AIoT百種保育計畫，超越傳統人工環境實查，展現獨特價值，開創臺灣環境友善行動新模式。

為響應「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」，為達成2030年扭轉生物多樣性流失的里程碑，以及2050年人與自然和諧共存的願景而努力，中華電信日前參與2024臺灣氣候行動博覽會，積極響應生物多樣性倡議，也展示全臺首創的AI自動辨識黑面琵鷺監測系統。

中華電信表示，全臺首創的黑面琵鷺AI智慧監測系統，結合5G高速行動網路與AI辨識演算法，實現全天候穩定監控與快速辨識黑面琵鷺數量，一年約可節省200名調查人力；這是首次將AI電子圍籬技術應用於棲地環境的監測，促成在地居民與政府單位合作，保障候鳥繁殖安全，每月成功通報160次入侵事件。

為了確保溼地環境提供黑面琵鷺完整食物鏈，中華電信透過AIoT智慧水情監控系統，協助管理人員更有效率地調配水資源，預估可提升50%以上的候鳥群聚數量；更開發視覺化監測儀表板，整合棲地資訊於單一生態觀測系統。

中華電信更率先業界推動百種保育計畫，將營運據點轉化為瀕危植物的保護基地，導入AIoT技術監控植物生長條件，更以自有的千里眼平台，監控植物生長軌跡。

2024年起，中華電信選定臺北金山大樓作為示範點，保育葦草蘭、毛當歸、大屯細辛等珍稀植物，培訓員工擔任解說員。

中華電信表示，提出AI科技賦能生態保育創新方案，突破傳統生態調查做法之局限，對實現生物多樣性具有示範開創性；同時呼應國際重大關鍵議題，包含利用AI科技提升棲地氣候適應能力、保護臺灣的生物多樣性熱點、跨界合作實現生態保育行動，提升棲地氣候適應能力。

AI 中華電信 生態保育

延伸閱讀

加速台廠衛星、6G發展 中華電信建置毫米波量測實驗室

經濟部修法 中華電信助力零售業保護消費者個資安全

工研院與中華電信展示高軌衛星通訊 訊號穩還有AI助理

果然驚喜！中華電股利出爐 33萬股東喜收每股5元紅包

相關新聞

遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／找出疑點 永續報告盯兩關鍵

今年起，資本額在20億元以下的上市櫃公司，也要加入編寫永續報告書的行列了。面對每年市面上將誕生多達1,800多本的永續報告書，一般讀者在茫茫字海中，該怎麼找出重點，同時看出「漂綠容疑點」呢？

遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／官方抽查 書審常見二大缺失

根據金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，全體上市櫃公司今年起都應編製永續報告書，並在8月底完成申報。每年證交所也...

遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／金主把關 投融資決策 AI 助陣

企業永續報告書是金融機構重要的投融資評估依據，銀行業者說，他們不只是「看」客戶的報告，還會調閱外部ESG資料庫，甚至是發...

遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／判讀 ESG 績效 「對標」龍頭業者

「有數字，就可談績效，沒有績效就要講理念，沒有理念，要會說故事。」這是不少ESG報告書編製高手的教戰守則。但是對讀者的困...

中華電友善環境 推動 AIoT 百種保育計畫

中華電信以領先的5G、AI 與 AIoT 技術應用於生物多樣性，透過AI智慧監控技術成功守護黑面琵鷺棲地，並於營運據點設...

會計師看時事／打造幸福職場 提升員工滿意度

根據美國市調機構Gallup提出的2024全球職場報告顯示，全球近三分之二（62%）的員工對自身工作抱持低敬業與滿意度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。