中華電友善環境 推動 AIoT 百種保育計畫

中華電信（2412）以領先的5G、AI 與 AIoT 技術應用於生物多樣性，透過AI智慧監控技術成功守護黑面琵鷺棲地，並於營運據點設立瀕危植物保育基地，推動AIoT百種保育計畫，超越傳統人工環境實查，展現獨特價值，開創臺灣環境友善行動新模式。

為響應「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」，為達成2030年扭轉生物多樣性流失的里程碑，以及2050年人與自然和諧共存的願景而努力，中華電信日前參與2024臺灣氣候行動博覽會，積極響應生物多樣性倡議，也展示全臺首創的AI自動辨識黑面琵鷺監測系統。

中華電信表示，全臺首創的黑面琵鷺AI智慧監測系統，結合5G高速行動網路與AI辨識演算法，實現全天候穩定監控與快速辨識黑面琵鷺數量，一年約可節省200名調查人力；這是首次將AI電子圍籬技術應用於棲地環境的監測，促成在地居民與政府單位合作，保障候鳥繁殖安全，每月成功通報160次入侵事件。

為了確保溼地環境提供黑面琵鷺完整食物鏈，中華電信透過AIoT智慧水情監控系統，協助管理人員更有效率地調配水資源，預估可提升50%以上的候鳥群聚數量；更開發視覺化監測儀表板，整合棲地資訊於單一生態觀測系統。

中華電信更率先業界推動百種保育計畫，將營運據點轉化為瀕危植物的保護基地，導入AIoT技術監控植物生長條件，更以自有的千里眼平台，監控植物生長軌跡。

2024年起，中華電信選定臺北金山大樓作為示範點，保育葦草蘭、毛當歸、大屯細辛等珍稀植物，培訓員工擔任解說員。

中華電信表示，提出AI科技賦能生態保育創新方案，突破傳統生態調查做法之局限，對實現生物多樣性具有示範開創性；同時呼應國際重大關鍵議題，包含利用AI科技提升棲地氣候適應能力、保護臺灣的生物多樣性熱點、跨界合作實現生態保育行動，提升棲地氣候適應能力。