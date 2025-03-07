宏匯奪南港公辦都更案

宏匯集團拿下「南港新都公辦都更案」最優申請人，該案預今年6月簽約，推估2029年開工、2033年取得使用執照；宏匯規劃興建兩棟SC之30層住宅大樓，以及一棟RC之三層社會住宅與辦公空間。

宏匯集團以「南港新都‧百年幸福宅」為主題，以「共創、共生、共享」為核心理念，規劃一般住宅、社會住宅及商業辦公空間，並融入共享空間設計理念，營造互動共融的居住環境。

台北市住都中心表示，「南港新都公辦都更案」社區共174戶，2020年自主申請民間社區公辦都更後，經兩次意願調查及一次模擬選配，住戶參與意願均達90%以上，展現高度凝聚力。

台北市住都中心指出，該社區2021年經台北市政府指定北市住都中心擔任實施者，並以公辦都更招商方式推動整合，並在2024年10月25日正式公告徵求出資者，成為南港產專區首件招商公辦都市更新案，最終由宏匯獲得該案最優申請人。

宏匯表示，「南港新都公辦都更案」未來預計興建兩棟SC之30層住宅大樓，以及一棟RC之三層社會住宅與辦公空間，預估創造2.3萬坪樓地板面積；全案預定今年6月完成簽約，預計2029年開工、2033年完工、取得使用執照。