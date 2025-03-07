遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／判讀 ESG 績效 「對標」龍頭業者

「有數字，就可談績效，沒有績效就要講理念，沒有理念，要會說故事。」這是不少ESG報告書編製高手的教戰守則。但是對讀者的困擾，也在於如何辨識業者在ESG行動上，是否「言行一致」。這些「柯南」等級的抓漏方法，可供借鏡。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺說，不少有經驗的專家，的確可從永續報告書上察覺疑點，她個人的「眉角」，就是至少看業者兩期的歷史數據，與多做同業比較。尤其是拿標竿企業或者龍頭業者來「對標」，看看彼此的重大主題或確信指標的選取，有何不同。

有時她也會在字裡行間找尋業者是否過度美化某些資訊的蛛絲馬跡，例如有公司在永續報告書聲明：「公司的碳排放量經過嚴格控管，減排績效愈來愈好」，但其實業者是選用對自己有利的「碳排強度（每單位收益的碳排放量）下降」做佐證，一旦對照同業數據，或是觀察業者的總排放量連年攀升，投資人可能就有不同判斷了。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興也提到，當他拿到一本永續報告書，最先會翻找的指標，就是員工離職率。這幾年台灣很流行「幸福企業」或是「幸福職場」，很多公司也會在報告書中提到，企業如何把員工當資產，認真留任員工，但是對照一個相當高的離職率，還是會讓人感覺「怪怪的」。

另外，他也看過有公司提到，當年度溫室氣體削減50%，正當他好奇該公司是採用什麼先進技術來減碳時，才發現該公司是因為關閉海外廠區，才造成減量效果。

林泉興也相當推薦，讀者可使用證交所推出的ESG InfoHub網站。該網站提供免費的儀表板，讓讀者可就個別公司的部分ESG指標或是重大負面事件，做全市場或同產業比較，「同樣的，如果有企業都說自己職安做得很好，但卻被查到他的工安事故就是比同行多，這樣也是不行的。」