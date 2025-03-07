遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／金主把關 投融資決策 AI 助陣

經濟日報／ 記者仝澤蓉／專題報導

企業永續報告書是金融機構重要的投融資評估依據，銀行業者說，他們不只是「看」客戶的報告，還會調閱外部ESG資料庫，甚至是發展ESG系統、借助AI之力，避免掉入漂綠陷阱。

以兆豐銀行來說，在投融資審查時，會對企業進行ESG指標評估，落實分級管理。兆豐將投融資對象區分為高、中、低ESG風險；針對高ESG風險授信對象，會要求提出說明及具體改善方案，並持續追蹤。

兆豐金控（2886）總經理蕭玉美表示，在閱讀客戶的ESG報告時，最常看的重點，包括客戶的溫室氣體盤查、廢棄物減量措施，及是否制定目標。另外，在承做永續績效連結授信時，除了會透過永續報告書來定期檢視客戶的執行成效外，也會重點查看第三方確信數據，來跟企業議定申貸條件，「有確信機構把關，比較能消除一些漂綠的疑慮。」此外，兆豐也會關注客戶是否做到不超時工作的人權管理議題。

為何經第三方機構確信過的數據，如此重要，國泰金控企業永續辦公室協理黃靖涵表示，「不管企業的報告書文字怎麼寫，數據還是會呈現出事實」，而判斷數據資訊最好的依據，就是經過合理公正的評估。黃靖涵還表示，會參考國際ESG資料庫等，「這可以協助我們從外部的角度，對這家企業做更全面的分析，並找出企業進步的機會點來進行議和」。

為深入ESG判斷，兆豐銀行和國泰世華銀行近年都自行開發ESG自動評比工具，協助投融資決策。兆豐銀行開發的ESG數位平台-「企業ESG碳兆淨」，可蒐集、分析企業ESG公開相關資訊，例如碳排放量、永續報告書、新聞報導等，以視覺化儀表板方式呈現。

國泰世華銀行則建立自動化的ESG評分等級模組系統，黃靖涵表示，這套系統會先從各種公開資料來源，自動化擷取投融資對象的ESG資訊，再透過AI模型分析，幫助銀行更有效地評估投融資對象ESG的表現。

客戶 永續 風險

延伸閱讀

統一資訊拚東南亞市場 今年營收挑戰雙位數成長

陽光行動／遠離「漂綠」：永續揭露A到A+／ESG資優生心法 大揭密

陽光行動／遠離「漂綠」：永續揭露A到A+／「杜絕漂綠」 別被企業口號騙了

陽光行動／遠離「漂綠」：永續揭露A到A+／「確信」在手 真相未必跟著走

相關新聞

遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／找出疑點 永續報告盯兩關鍵

今年起，資本額在20億元以下的上市櫃公司，也要加入編寫永續報告書的行列了。面對每年市面上將誕生多達1,800多本的永續報告書，一般讀者在茫茫字海中，該怎麼找出重點，同時看出「漂綠容疑點」呢？

遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／官方抽查 書審常見二大缺失

根據金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，全體上市櫃公司今年起都應編製永續報告書，並在8月底完成申報。每年證交所也...

遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／金主把關 投融資決策 AI 助陣

企業永續報告書是金融機構重要的投融資評估依據，銀行業者說，他們不只是「看」客戶的報告，還會調閱外部ESG資料庫，甚至是發...

遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／判讀 ESG 績效 「對標」龍頭業者

「有數字，就可談績效，沒有績效就要講理念，沒有理念，要會說故事。」這是不少ESG報告書編製高手的教戰守則。但是對讀者的困...

中華電友善環境 推動 AIoT 百種保育計畫

中華電信以領先的5G、AI 與 AIoT 技術應用於生物多樣性，透過AI智慧監控技術成功守護黑面琵鷺棲地，並於營運據點設...

會計師看時事／打造幸福職場 提升員工滿意度

根據美國市調機構Gallup提出的2024全球職場報告顯示，全球近三分之二（62%）的員工對自身工作抱持低敬業與滿意度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。