遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／金主把關 投融資決策 AI 助陣

企業永續報告書是金融機構重要的投融資評估依據，銀行業者說，他們不只是「看」客戶的報告，還會調閱外部ESG資料庫，甚至是發展ESG系統、借助AI之力，避免掉入漂綠陷阱。

以兆豐銀行來說，在投融資審查時，會對企業進行ESG指標評估，落實分級管理。兆豐將投融資對象區分為高、中、低ESG風險；針對高ESG風險授信對象，會要求提出說明及具體改善方案，並持續追蹤。

兆豐金控（2886）總經理蕭玉美表示，在閱讀客戶的ESG報告時，最常看的重點，包括客戶的溫室氣體盤查、廢棄物減量措施，及是否制定目標。另外，在承做永續績效連結授信時，除了會透過永續報告書來定期檢視客戶的執行成效外，也會重點查看第三方確信數據，來跟企業議定申貸條件，「有確信機構把關，比較能消除一些漂綠的疑慮。」此外，兆豐也會關注客戶是否做到不超時工作的人權管理議題。

為何經第三方機構確信過的數據，如此重要，國泰金控企業永續辦公室協理黃靖涵表示，「不管企業的報告書文字怎麼寫，數據還是會呈現出事實」，而判斷數據資訊最好的依據，就是經過合理公正的評估。黃靖涵還表示，會參考國際ESG資料庫等，「這可以協助我們從外部的角度，對這家企業做更全面的分析，並找出企業進步的機會點來進行議和」。

為深入ESG判斷，兆豐銀行和國泰世華銀行近年都自行開發ESG自動評比工具，協助投融資決策。兆豐銀行開發的ESG數位平台-「企業ESG碳兆淨」，可蒐集、分析企業ESG公開相關資訊，例如碳排放量、永續報告書、新聞報導等，以視覺化儀表板方式呈現。

國泰世華銀行則建立自動化的ESG評分等級模組系統，黃靖涵表示，這套系統會先從各種公開資料來源，自動化擷取投融資對象的ESG資訊，再透過AI模型分析，幫助銀行更有效地評估投融資對象ESG的表現。