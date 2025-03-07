遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／找出疑點 永續報告盯兩關鍵

今年起，資本額在20億元以下的上市櫃公司，也要加入編寫永續報告書的行列了。面對每年市面上將誕生多達1,800多本的永續報告書，一般讀者在茫茫字海中，該怎麼找出重點，同時看出「漂綠容疑點」呢？

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺是國內著名的ESG專家，也時常擔任各大ESG獎項評審。她說，每回拿到一本永續報告書，她會先看兩個重點，一個是這家公司篩選了哪些重大主題，其次是這家公司是按照哪一個國際報導準則或法規，來撰寫報告。

依據產業別 找指標數據

國際間常用的永續報導準則，包括GRI、SASB、TCFD與IFRS等，在台灣，由於金管會要求，上市櫃公司多採GRI框架做報告。根據GRI，企業製作報告時，必須先鑑別自己的營運活動，會對經濟、環境、人群等，產生哪些衝擊，再根據衝擊顯著程度，挑選重大主題做資訊揭露。

李宜樺說，不同產業有不同的重大主題，即便是同行也未必會選取相同的重大主題，不過，整體說來，製造業從環境面（E）去談氣候變遷議題時，必然要談如何處理碳排放量與落實能源管理。對於金融業來講，重大主題則包括了財務碳排放量及永續金融等。

安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興也舉例，服務業裡的電商，外界通常會看，業者如何管理上架貨品的品質與真偽，還有業者是如何做物流運輸上的減排，「早年大家談ESG，可能會比較著墨在理念、願景，或者滿足主管機關對於一些指標的合規性揭露，近年比較進步的作法，就是會從核心本業與商業策略去談ESG。」

對於一般讀者來說，一本永續報告書的體例，大致可分為前言、重大主題與揭露準則，以及附錄三部分。林泉興說，前言通常有董事長、總經理的話，雖然有些人會認為這些篇章有太多「高大上」的語言，但不失為可看出一家公司的ESG格局與高度，「總經理的話多談績效，也可與重大主題與附錄的確信一同做對照。」

第三方執行 增加可信度

「確信」（assurance），簡單講，就是業者針對報告書的內容，或是關鍵數據，找第三方機構做獨立驗證，以確保公司的陳述，具有一定的真實度或可信度。

根據主管機關要求，目前需要「強制確信」的範圍與對象包括了，上市櫃公司範疇一、範疇二的溫室氣體排放，必須經由會計師或查驗證機構出具確信報告；在行業別方面，包括食品或餐飲占總營收過半，及化學、金融保險等行業上市櫃公司應揭露的永續指標，必須經過會計師確信。

但實務上，也常見有公司會自選項目來做自願性確信，甚至送出整本報告書做確信。箇中緣由除了是希望增加報告書的可信度之外，也跟業者後續要參加國內外的ESG評比，或希望爭取國際資金的關注，或盼與來往銀行取得更好的投融資條件有關。

確信雖然是擺在附錄裡，卻是不少ESG專家會拿出「放大鏡」用力審視的章節。查看重點有三，包括，一、業者是整本報告書做確信，還是選取部分指標，若是後者，是哪些指標做確信，二、業者的確信「邊界」，是總部加上所有國內外廠區，還是只有一些廠區，三、會計師或查驗證機構最後出具的「確信強度」如何。

林泉興說，他曾看過有公司的確信報告是「過期」的，例如，確信報告跟報告書的年份「對」不起來，或是公司編製報告書或確信機構查核時，沒有參考最新的國際報導準則，這些都會大大降低讀者的信賴度。