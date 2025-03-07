遠離漂綠：永續揭露 A 到 A+／官方抽查 書審常見二大缺失
根據金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，全體上市櫃公司今年起都應編製永續報告書，並在8月底完成申報。每年證交所也會透過抽查書審，來了解企業編製品質，其中企業最常被抓出的缺失，有這幾個。
首先，關於GRI準則的遵循。許多公司未能按照最新版本的GRI準則進行報告；部分永續報告書中，未明確揭露是否獲得第三方的審查或驗證，雖有公司取得確信，但沒有提供確信報告的連結，無法讓投資人點入查閱。
還有些報告書未說明編製範圍是否包含所有子公司，官員說，常見有些永續報告書跟合併報表包含的子公司不一樣，未能清楚說明兩者所涵蓋的範圍有哪些不同，未列差異清單。
第二是報喜不報憂，也是企業常犯的毛病。根據GRI規定，公司有重大違法、受罰的情況，須在永續報告書揭露，例如工安事件、環境汙染、勞工權益等，但很多企業的報告書並沒有把違法、受罰的情況揭露出來。
依照規定，不同產業有其重大議題須揭露，比如職業安全衛生規定，就必須揭露危害辨識、風險評估及事故調查等資訊。但有些報告書未按規定，尤其是對負面衝擊的揭露更是缺乏，很多公司都是強調潛在或正面的訊息。
在產業別永續指標的揭露方面，有些報告書未依照SASB（永續會計準則委員會）規定揭露該揭露的事項，例如鋼鐵產業未完整揭露消耗能源總量、外購電力百分比、再生能源使用率及自發自用能源總量四項指標；用錯單位的情形也不少，例如誤植能源總量報導單位。
關於氣候及溫室氣體相關資訊揭露，有些公司未落實TCFD（氣候相關財務披露工作組）要求，進行財務面短中長期影響評估；在做情境分析時，也有些公司未能清楚說明情境分析所使用的情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。
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