職感心教練／臨摹淬鍊 融會貫通

同事希望孩子學習書法來培養耐心與端正字跡，向我詢問如何啟動，我告訴他分為三階段：打好執筆與筆劃基礎、臨摹、再到自運。這讓我聯想到，無論個人或企業的學習、成長與創新，也須經歷基礎學習、模仿實踐，最終融會貫通形成獨特風格。

「永字八法」相傳為後漢崔子玉所創，是掌握書法的基本筆法，為進一步提升書寫技巧奠定基礎。企業則可遵照國際標準規範，例如國際標準化組織（International Organization for Standardization, ISO）的指引，建立基本運作模式和流程，為企業的穩定發展提供基礎。

「臨摹」區分為臨寫與摹寫，指的是通過模仿古代或現代書法名家字帖來學習，用以熟悉並掌握基本筆法、字形結構和章法。「臨寫」是將碑帖或法帖置於一旁依樣仿寫，重在筆意；「摹寫」則是用紙覆蓋在碑帖或法帖上描摹，著重在筆劃位置。

明朝中葉書法家豐坊在《童學書程》中曾論述：「臨者對臨，摹者影寫。臨書能得其神，摹書得其點畫位置。然初學者必先摹而後臨，臨而不摹，如捨規矩以為方圓；摹而不臨，猶食糠秕而棄精鑿，均之非善學也。」初學者可以先從摹寫入手，掌握字的架構，再透過臨寫來學習意態和神采。

企業在摹寫階段，引進業界最佳實踐，仿照先進管理模式，取得授權技術，學習並建立標準作業流程（SOP），以快速提升能力。隨著技術能力增強，進入臨寫階段，企業須超越模仿，根據自身優勢靈活應用，制定獨特策略與管理流程。同時，參考競爭對手的商業模式，洞察其思維邏輯，並結合自身條件優化，逐步塑造差異化。

為避免一味模仿，缺乏思考，須從臨摹中跳脫框架，不受其束縛。所謂：「臨古要不為古人所囿，臨其神不臨其貌；取其長不取其短，有似而不似處，有不似而似處，斯為得髓。吾求形不似、求神而不得也。」先學規矩，再求突破，最終達到「化古為今、融會貫通」的境界。

經過臨摹的淬鍊，當學習者能夠跳脫單純模仿，內化經典精髓，便可進一步進入「自運」階段，發展個人風格。此時，不再依賴字帖，而是運用所學，自由發揮，透過不斷調整筆法與章法，書寫與創作詩詞、文章、對聯等作品，最終形成獨特的藝術表現。

同樣地，企業在學習與成長的過程中，當吸收並內化標竿企業的經驗與標準運作模式後，便擺脫對外部模式的依賴，進入自主發展階段。此時，不再僅僅依賴既有框架，而是根據優勢條件與市場需求，靈活調整策略與流程，從模仿者逐步建立獨特的競爭優勢。

中國開發的AI模型「深度求索（DeepSeek）」近期爆紅，憑藉極低成本卻能媲美 ChatGPT的效果，展現強大競爭力。其核心技術「知識蒸餾（Knowledge Distillation）」，本質上是一種模仿學習（Imitation Learning），透過讓較小的「學生模型」學習較大「教師模型」的行為模式，萃取精髓再內化。與人類「有樣學樣」的學習方式相似，新手透過觀察與模仿專家，最終形成自己的獨特技術。

小時候都是從如何執筆，然後按照作業簿上一筆一畫描紅學習寫字，再逐步形成個人獨特的寫字風格。企業也是先建立基本營運模式，然後「摹寫」標準以掌握基礎，再「臨寫」學方法以深化理解，最終「自運」創新，將知識內化並發展出獨特風格與競爭力。