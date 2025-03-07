會計師看時事／打造幸福職場 提升員工滿意度

根據美國市調機構Gallup提出的2024全球職場報告顯示，全球近三分之二（62%）的員工對自身工作抱持低敬業與滿意度，且缺乏興趣，只願從事最低限度之工作，也不願額外付出。

此研究更指出2023年全球因低員工敬業度所導致的經濟損失高達8.9兆美元（約占全球GDP的9%），反映出企業若無法有效提升員工的工作參與度，將對組織績效與競爭力帶來巨大影響，可見「員工敬業度」及「員工滿意度」不僅顯示員工的工作表現與忠誠度，同時也直接關係到企業的生產力、盈利與市場競爭力。

自後疫情時代，全球職場環境已產生巨大變化，員工開始追求幸福職場，如提供彈性上下班時間、混合辦公模式等。依據台灣就業通2024年「幸福職場大調查」結果指出，全台有超過60%的全職或兼職工作者對目前工作沒有感受到幸福。因應如何打造幸福職場，以提升員工的敬業與滿意度，以下建議與觀點供參：

一、企業應建立彈性與友善職場，促進工作幸福感

根據2024年《Cheers快樂工作人雜誌》「台灣企業員工福祉大健檢」調查顯示，員工最渴望的DEI措施即為「混合辦公模式」，指出只要有企業提供此福利，員工就會考慮跳槽。混合辦公模式不僅可塑造幸福職場，也成為近年降低留才成本的關鍵。

二、強化薪酬與員工福利、建立透明的升遷與績效評估機制

薪資一直是影響員工敬業與滿意度的重要因素，根據2024年幸福職場大調查顯示，88%的國內員工認為薪酬與福利最能影響職場幸福感。對企業來說，提供有競爭力的薪資結構，不只是留住人才的手段，更是提升員工幸福的有效策略。

三、「多元發展性」成為營造幸福職場不可或缺的條件

企業為員工提供清楚且多元的職涯發展藍圖，如教育訓練、內部晉升、跨部門或跨國輪調等，將能創造更強的工作動機，進而提高員工的幸福感與留任意願，讓他們不再只是「待在公司」，更是願意與關心員工之職涯與幸福的公司一同成長。

企業如何透過系統化的方法促進員工幸福感，進而提升員工敬業與滿意度，已成為近年組織發展與人才留任的關鍵。國際永續評比「道瓊永續指數（DJSI）」近年也將「幸福感（wellbeing）」列入關注議題之一，其考量內容包括員工對於自身生活之評價（工作與生活是否感到平衡）、財務與非財務激勵的員工福利、及有多大程度相信公司在意他們的身心健康與幸福等。

企業可將「幸福感」納入員工敬業與滿意度調查問卷，建議涵蓋員工心理健康、工作壓力、職涯滿意度與生活品質等議題，使其成為更全面且貼近幸福職場衡量標準。