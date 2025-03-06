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國科會攜5家醫院赴美參展 聚焦智慧醫療與數據應用

中央社／ 台北6日電

國科會今天指出，率領台灣5家頂尖醫院前往美國、參與HIMSS 2025展會，打造台灣智慧醫療國家隊；未來台灣更將透過資通訊（ICT）技術、遠距醫療與數據應用與國際聯結和交流。

國科會今天發布新聞稿表示，今年3月4日至7日率領台灣智慧醫療團隊前往美國拉斯維加斯，參加全球醫療資訊技術領域的年度盛會「HIMSS 2025」（Healthcare Information and Management SystemsSociety）。

國科會指出，今年HIMSS展會中率領5家頂尖醫院，打造台灣智慧醫療國家隊，與全球醫療專家及智慧科技領袖交流最新技術發展，展現台灣在AI醫療、遠距照護及醫療數據應用領域成果。

國科會說明，台灣館已在3月4日開幕，館中展示台灣在全球智慧醫療產業的重要性，並藉此機會深化與國際夥伴的交流與合作。國科會在3月5日則以「智慧醫療與數據應用」為主題舉辦午餐會，吸引近百位專業人士與會，包括馬來西亞衛福部政府官員、韓國國立中央醫療院醫師等國際代表。

國科會進一步指出，台灣將透過ICT技術、遠距醫療與數據應用，深化與馬來西亞等東南亞國家的聯結，共同推動智慧醫療發展。

國科會表示，此次活動在國科會智慧醫療產學聯盟計畫支持下，於台灣館展出5家頂尖智慧醫療團隊創新技術，涵蓋微創手術、重症照護、遠距健康管理到大數據分析的完整醫療數據應用生態。

其中包含財團法人彰濱秀傳紀念醫院與IRCAD、高雄長庚紀念醫院展示人工智慧醫療平台HOPES、中國醫藥大學附設醫院推出重症ICU戰情室、陽明交通大學結合華碩雲端及華碩電腦的「健康小站遠距健康平台」，以及成功大學醫學院附設醫院團隊的無牆化遠距醫療照護新模式等。

國科會強調，在全球醫療數據應用與數位轉型浪潮下，近年來透過智慧醫療產學聯盟串聯醫院、學研機構與科技產業，並著重在推動數位醫療轉型、強化遠距醫療系統及提升醫療數據分析能力等方面。

華碩 馬來西亞

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