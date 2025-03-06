快訊

精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

王大陸案「小阿俊」拒夜間偵訊 放警鴿子找女友「逃亡畫面曝光」

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

展望房市 第一金副總：今年恐量縮價回調

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
第一金副總李淑玲認為今年房市恐量縮價回調。圖/本報資料照片
第一金副總李淑玲認為今年房市恐量縮價回調。圖/本報資料照片

根據實價登錄資料顯示，今年1、2月房市交易量下降，移轉棟數也減少，第一金控副總經理李淑玲今日表示，今年房市可能出現量縮價回調的現象。

李淑玲是在第一金控法說會上做出以上表示。她表示，預估今年房市量縮價微調，第一銀行房貸業務大約成長6-7％左右。

李淑玲指出，去年許多人藉由新青安政策買房，所以達到交屋高峰，不過中央銀行持續限制炒房行為，導致有些人試圖以新青安炒房變得窒礙難行，到了年底便漸漸較少房屋交易。

李淑玲說，現在申請新青安多為自住，所以觀察1、2月受理案件來觀察，戶數的確出現下降。

至於房價為何僅出現些微回調而非大跌，李淑玲表示，近年房屋營造成本持續提高，包含人工費用等，所以回調空間仍有限，不過也不至於像去年上半年的房市，出現持續成長空間。

李淑玲說，房價還是要看區域，例如桃園因外移人口增加，修正幅度可能較少；台南、高雄因台積電建廠效應，交易量還是較為穩定；新北或許就會稍作回調。

房市 炒房 第一金控

延伸閱讀

00919、00878、00713、00929、0056第二季估領息14萬多！存股哥：持股大多都穩定配發

第一金、00878、00919、0056、00713…都跌10元質押還撐住！存股哥：追繳尚有近50％空間

0056、兆豐金、第一金…母親留的股票能永遠領股息！施昇輝：因為相信它們絕不可能下市

多年過去00878持有不到10張、第一金與中信金不足5張！達人：先專注累積00878至50張

相關新聞

不受打炒房政策影響！大陸建設去年營收創新高 業者：剛性需求高

近日根據實價登錄資料，去年第4季至今年第1季房市稍出現修正，欣陸投控今日舉辦線上法說會表示，旗下大陸建設去年營收267億...

保時捷新店裕隆城開 PORSCHE NOW全新概念店 打造嶄新賞車體驗

尚騰汽車集團代理的保時捷品牌在新北新店展出第一間「Porsch NOW」全新型態概念店，PORSCHE NOW新店裕隆城...

AI 加持 信義房屋以科技升級服務

買房是人生的重大決定，若能提供更多判斷依據，將有助購屋決策更有保障。信義房屋的SinyiCare十大守護服務保障中，運用...

限貸令房市急凍雙北公寓房價大跌4.4% 專家：買氣明顯降

根據政大不動產研究中心及永慶房產集團實價登錄資料所編製的2024年Q4房價。數據顯示七都僅剩台南市的大樓房價指數相對持平...

建案廣告標榜近捷運站！公平會揭離譜真相開罰60萬元

公平交易委員會近日在委員會議通過，對玉鎮建設股份有限公司及廣城廣告有限公司開罰，原因是兩家公司在網頁上宣傳高雄市楠梓區「...

最高補助1500萬！新北50年老屋延壽成功變亮點

北市近年大力推動「老屋延壽」，最新又有一案，位於新北市板橋區文化路一處連棟老屋，透過建築物整體立面修繕延長使用機能，讓板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。