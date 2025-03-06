展望房市 第一金副總：今年恐量縮價回調

根據實價登錄資料顯示，今年1、2月房市交易量下降，移轉棟數也減少，第一金控副總經理李淑玲今日表示，今年房市可能出現量縮價回調的現象。

李淑玲是在第一金控法說會上做出以上表示。她表示，預估今年房市量縮價微調，第一銀行房貸業務大約成長6-7％左右。

李淑玲指出，去年許多人藉由新青安政策買房，所以達到交屋高峰，不過中央銀行持續限制炒房行為，導致有些人試圖以新青安炒房變得窒礙難行，到了年底便漸漸較少房屋交易。

李淑玲說，現在申請新青安多為自住，所以觀察1、2月受理案件來觀察，戶數的確出現下降。

至於房價為何僅出現些微回調而非大跌，李淑玲表示，近年房屋營造成本持續提高，包含人工費用等，所以回調空間仍有限，不過也不至於像去年上半年的房市，出現持續成長空間。

李淑玲說，房價還是要看區域，例如桃園因外移人口增加，修正幅度可能較少；台南、高雄因台積電建廠效應，交易量還是較為穩定；新北或許就會稍作回調。