工研院敏捷部署需量反應之能源管理 食品零售店變身迷你發電廠

台灣便利超商密集度位居全球第二，平均每平方公里擁有6家超商。根據統計，零售店的能源消耗占全球總量的10%，超商和超市的高密度及耗能現象，使食品零售業成為能源管理的重要領域。工研院開發的「敏捷部署需量反應之能源管理技術」已成功導入多家超商與超市，並入圍2025年愛迪生發明獎。該技術透過人工智慧優化冷櫃及空調管理，有效降低能源消耗，幫助業者實現節能減碳的目標。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，便利商店和超市全年無休，冷凍冷藏設備及空調的高耗能一直是業界的一大痛點。敏捷部署需量反應之能源管理系統運用AI技術進行即時監控與設備調節，根據顧客流量、天氣變化及冷櫃使用頻率進行智能調整，不僅節能，還能配合電網需量反應，為零售業創造全新的綠能經濟模式。

該系統突破了傳統能源管理僅作耗電數據收集的模式，透過深度學習使設備在不同環境下自動調整模式。例如，於電力需求高峰期，冷櫃系統可提前儲冷，讓業者利用電網需量反應來抑制尖峰用電。此外，安裝只需三天且不需要更換現有冷凍設備，大幅降低轉換門檻，讓業者能迅速採用。

除了節能減碳外，該系統還能協助食品零售業者將能耗設備轉換為支援需量反應的儲能設備，幫助業者降低電費並參與能源交易市場，轉型為電網聚合商，為電網穩定做出貢獻，創造新的商機。

目前，該技術已成功應用於大型連鎖超商，並榮獲2024年全球百大創新獎及2025年愛迪生發明獎的提名，未來將擴展至更多商店類型，協助台灣食品零售業加快邁向低碳永續發展。工研院計畫持續優化技術，推動AIoT智慧能源管理系統國際化，為全球零售業的綠能轉型提供科技支持，助力實現淨零排放的目標。