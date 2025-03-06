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大同走入校園攬才獵鷹 引領莘莘學子共創未來

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎／攝影
大同公司。記者籃珮禎／攝影

大同（2371）公司因應集團全球業務布局不斷拓展，國內外商機動能持續強勁，正積極備戰電力、新能源、系統整合等事業版圖，規劃透過「大同攬才獵鷹計畫」儲備人才，用心為莘莘學子策畫一系列職涯發展藍圖，從校園到職場、從理論到實務，廣邀電機、機械、資工、資管等理工相關系所碩士生加入菁英培訓團隊，為集團儲備新血人才。

大同人資長徐永康強調，「本次攬才獵鷹計畫獲得集團及子公司全力支持，將從四大環節銜接作業，包括對象遴選、培育養成、階段評估、發展激勵，培育出真正符合職場菁英，達成集團精心養成專業人才的育才規劃」。

攬才獵鷹計畫內容包括提供每學年20萬元獎學金，為期二學年；另提供同學人格特質測驗評估，公司學長姐、主管作為Mentor企業導師，輔導論文個案實務指導與訪談個案及問卷調查的業界協助；並依據學生專長興趣，提供參與產學技術合作專案，增加實務經驗；以及暑期/學期走入工廠實習，體驗「做中學、學中做」。

畢業後報到任職，除提供留任獎金，另包括多元成長的不同職務學習與崗位輪調，以及專責管理能力、重點儲備人才養成、專案成果分享交流、海外出差見習以增加國際視野等配套措施。

大同集團含蓋六大事業版圖(電力、新能源、消費電子、不動產、系統整合、電子代工)，本次參與攬才獵鷹計畫公司包括大同公司、大同世界科技、大同智能、群曜數位科技、大同綜合訊電、大同醫護等，期待引領同學們加入大同大家庭，成為幸福企業的一份子。

大同公司。記者籃珮禎／攝影
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