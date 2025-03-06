中裕新藥與Helios公司策略合作 越南合推抗愛滋病新藥

中裕（4147）6日宣布，公司和Helios Pharmaceutical於6日正式達成愛滋病新藥Trogarzo於越南地區進行策略合作。相關合作條件因雙方具保密約定故不予以揭露。根據合作條件規定，Helios Pharmaceutical 將負責上述約定地區Trogarzo藥證之申請及產品之推廣與商業化。

中裕新藥表示，Helios Pharmaceutical Company 是越南具領導地位的當地藥品分銷商之一。該公司致力於提升患者對創新藥物的可及性，推動越南醫療體系與國際標準接軌。Helios Pharmaceutical Company 戰略性地聚焦於最先進的製藥解決方案，確保高品質醫療能夠惠及全國各地的患者。為了實現這一使命，Helios Pharmacy構建了一個強大且可靠的分銷網絡，能夠高效供應多樣化的藥品至越南市場。公司與政府、醫院與醫生緊密合作，共同開發針對未被滿足的醫療需求的創新治療方案。

中裕新藥執行長張金明表示，Trogarzo於多重抗藥性（MDR）HIV 具有重要的市場定位，中裕與Helios Pharmaceutical 的合作使公司更能確保這一革命性治療方式能夠惠及最需要的病患。

中裕新藥的使命是讓 Trogarzo為全球患者改變生活且帶來希望。這次與Helios Pharmaceutical的合作再次開啟公司於擴大生命救治醫療的新篇章，亦對該產品在越南醫療領域的影響充滿期待。