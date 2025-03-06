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統一資訊搶攻AI商機、布局東南亞 今年營收拚增10%

中央社／ 台北6日電

統一超轉投資統一資訊主打企業管理整合應用，並協助企業AI數位轉型。統一資訊總經理謝良承今天表示，今年有3策略，包括聚焦AI並拓展相關服務與產品、打造自有品牌、成立菲律賓子公司布局東南亞市場，今年營收目標成長10%。

統一資訊最大股東為統一超，持股86%。統一資訊營收連年成長，2023年營收新台幣20.95億元，謝良承說，2024年營收突破22億元，為統一超旗下穩定成長的小金雞之一。

謝良承今天在媒體交流會表示，統一資訊以往主要服務統一超，業務占比60至65%，統一超旗下會員系統OPENPOINT即是統一資訊所研發，其他業務來自統一旗下關係企業和外部企業；過去大多協助客戶建置客製化IT專案，領域有零售流通、餐飲和物流倉儲等，服務國內企業超過500家。

展望今年，統一資訊將啟動獲利新動能。謝良承說，有3大策略，首先看好AI是企業轉型的超級引擎，今年將聚焦AI機會，深耕並拓展相關服務與產品，如運用AI進行數據洞察，提升企業決策效率；也可針對倉儲做智能管理，例如可預測庫存調度，降低缺貨率；還有食安方面，可運用AI監測食安與消費者輿情，提前預警等。

再來，是推出自有品牌銷售，以服務更多外部客戶，打造SaaS（軟體即服務）商業模式，客戶不用先付大筆系統建置費。第三是今年在菲律賓成立子公司，將直接服務東南亞與香港市場，同時與多家經銷商夥伴合作，拓展國際市場。

至於統一資訊規劃何時上市櫃，謝良承表示，公司確實營收和獲利都連年成長，今年也預期營收目標將成長10%，但未來是否要上市櫃，則必須由母公司決定。

AI 東南亞 營收

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