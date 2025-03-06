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台驊總經理顏益財：「暗潮洶湧 驚濤駭浪」貨櫃長約價漲定了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台驊控股創辦人顏益財以「暗潮洶湧，驚濤駭浪」來形容今年的市況，直指川普關稅政策、俄烏戰爭及以哈衝突等地緣政治是今年最大的變數。黃淑惠攝
台驊控股創辦人顏益財以「暗潮洶湧，驚濤駭浪」來形容今年的市況，直指川普關稅政策、俄烏戰爭及以哈衝突等地緣政治是今年最大的變數。黃淑惠攝

全球航運市場不確定因素仍多，台驊控股（2636）總經理顏益財以「暗潮洶湧，驚濤駭浪」來形容今年的貨櫃市況，直指川普關稅政策、俄烏戰爭及以哈衝突等地緣政治是今年最大的變數，由於不可控制變數多，可能是悲傷和驚喜交織。

展望今年航運市場，顏益財表示，今年長約價格一定會漲，因為市場變化太大，美國總統川普政策一直在改變，地緣政治，今年是「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，所以船公司跟客戶簽長約是一定要漲價，會有各種附加條件，因應市場未來變化。

顏益財指出，今年全球貨櫃輪最大變數就是美國總統川普上任後的關稅政策，以關稅而言，「對等關稅」政策對每個國家目的不同，對墨西哥的目的是防止非法移民、販毒與犯罪集團，再加上中國大陸產品洗產地的問題，而美國與加拿大彼此貿易貨量都很大，不太可能會實施對等關稅；川普實施對等關稅的主要目標還是針對大陸，因大陸製造成本很低且大量生產。

他認為未來變數太大，美國總統川普上任後一度取消中國包裹「小額豁免」條款，衝擊廉價大陸電商，後來發現因缺乏完善系統處理相關稅務也屆時取消；川普把關稅當作政治工具與手段，如果全部實施，通膨也會反噬到美國人民身上。

川普 美國 關稅

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