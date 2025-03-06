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大同校園攬才 產學技術合作專案累積實務經驗

中央社／ 台北6日電

大同公司今天表示，將透過「攬才獵鷹計畫」儲備人才，廣邀電機、機械、資工、資管等理工相關系所碩士生加入菁英培訓團隊，並提供參與產學技術合作專案，增加實務經驗。

大同表示，因應集團全球業務布局不斷拓展，國內外商機動能持續強勁，正積極備戰電力、新能源、系統整合等事業版圖。集團涵蓋6大事業版圖，包括電力、新能源、消費電子、不動產、系統整合、電子代工，此次參與攬才獵鷹計畫公司包括大同公司、大同世界科技、大同智能、群曜數位科技、大同綜合訊電、大同醫護等。

大同人資長徐永康解釋，攬才獵鷹計畫內容包括提供每學年新台幣20萬元獎學金，為期2學年；另提供人格特質測驗評估，公司學長姐、主管作為企業導師，輔導論文個案實務指導、訪談個案及問卷調查的業界協助。

同時，大同將依據學生專長興趣，提供參與產學技術合作專案，增加實務經驗；以及暑期、學期走入工廠實習，體驗「做中學、學中做」。畢業後報到任職，除提供留任獎金，另包括多元成長的不同職務學習與崗位輪調，以及專責管理能力、重點儲備人才養成、專案成果分享交流、海外出差見習等措施。

大同 新台幣

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