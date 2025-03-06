台塑企業「臺灣特色文化發展計畫」 15年來投入超過億元

台塑企業總裁王文淵為推動傳統藝術文化的傳承，帶動社會重視臺灣藝術的發展，6日由台塑公司資深經理簡嘉宏、南亞資深經理邱昌德、台化代理資深經理鄭文彥、台塑化資深經理許文賢、總管理處資深經理林振添為代表，與國內多位劇團團長共同出席「臺灣特色文化發展計畫記者會」。

王文淵目前也身兼「王詹樣公益信託」主任委員，他自2011年起支持推動「臺灣特色文化 發展計畫」與本土歌仔戲、布袋戲及兒童劇團合作，藉由串連起劇團與偏鄉的橋樑，將各劇團精彩優質的表演推廣至各鄉鎮，讓各地鄉親都能就近在社區中觀賞到國家級的表演，除拓展豐富孩子們的 藝術視野，也同步提升地方文化氣息，更達到滋養劇團、促進永續經營與發展傳承的目的，一舉數得。截至2024年底，已演出413場，超過40萬觀賞人次，累計贊助超過1.1億元，廣獲各地鄉親的 認同與好評。

為了展現台塑企業積極推動「文化發展」向下扎根，以及促進「傳統藝術」，永續經營與傳承的決心，2024年由台塑、南亞、台化及台塑石化四大公司贊助，持續與明華園、如果兒童、蘋果及亦宛然四大劇團合作推動多場特色文化演出。每場演出不僅持續傳承藝術扎根的理念，各劇團更將經典故事重新編製，並結合社會的脈動、SDGs永續發展等概念元素，為演出內容注入了新的詮釋與生命，更藉由 演員們生動的肢體語言及各種互動道具，將正向的理念與新知融入在寓教於樂的演出中，傳遞給每位大朋友小朋友，讓藝術文化更貼近 鄰近企業廠區的鄉民生活，進一步促進廠鄉共存與共榮。

「臺灣特色文化發展計畫記者會」除展現台塑企業積極實踐社會責任和傳統文化的支持，更希望能透過此機會呼籲社會大眾及企業重視藝術 文化的永續發展，期許更多人一起加入推動，讓臺灣傳統藝術文化能 持續蓬勃發展，邁向國際。南亞公司邱昌德資深經理致詞中表示，台塑企業秉持推動臺灣傳統藝術文化使其蓬勃發展的一貫理念，今年仍繼續與四個劇團合作，共同推出18場精彩演出，為文化傳承注入更多的動力。

「明華園戲劇總團」團長陳勝福在致詞中表示，明華園戲劇總團 自2011年開始參加「臺灣特色文化發展計畫」，從第一年開始到現在，一轉眼已經15年了。15年來看到台塑企業，不只企業形象與實力在台灣是首屈一指，更讓他感動的是台塑企業對於「台灣本土 戲劇」的重視。明華園能夠參加台塑企業的「臺灣特色文化發展計畫」，把歌仔戲帶到台灣各地偏鄉地區，甚至中小學校表演，他們對此感到非常榮幸，也欽佩台塑企業對文化傳承、推廣的支持。明華園總團一定會推出最強的團隊與最好的陣容來共襄盛舉。

「亦宛然掌中劇團」執行長李俊寬也表示，台塑企業贊助 「臺灣特色文化發展計畫」，在這十餘年來默默持續地支持著臺灣傳統藝術文化的傳承，讓優秀的表演藝術能深入到臺灣各個角落，也提供表演團體成長發展的養份。這個計畫所累積的文化成果，已足可做為 各企業落實企業社會責任的絕佳典範。

「蘋果劇團」團長方國光除了感謝台塑企業「臺灣特色文化發展計畫」，他並表示台塑企業對於臺灣民眾而言，除了是傳奇一般的企業發展典範，更是早就化成一股滋養臺灣本地文化特色的力量了。 台塑企業以具體的行動展現了企業對於這塊土地上的人民與文化的熱愛與關懷，真正落實了永續經營的企業精神。非常感謝蘋果劇團能有機會 一同參與這個計劃，共同努力。

「如果兒童劇團」團長趙自強對台塑企業多年來支持表演藝術文化向下扎根的具體行動給予肯定，不但為劇團及偏鄉搭建演出 舞台，贊助滋養本土劇團，更使各型態的表演藝文活動得以向下扎根，達到永續經營與傳承。

今年四大公司將攜手四大優質劇團繼續推出18場豐富的演出，讓臺灣傳統藝術文化在四大公司及四大劇團的推動下，為臺灣文化的傳承注入更多動力，也進一步開拓孩子們的藝術視野。