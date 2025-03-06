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酷澎獲選LexisNexis全球百大創新者 台灣專利數第三名

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美商Coupang酷澎獲得2025年律商聯訊（LexisNexis）選為全球百大創新者之一。Coupang酷澎排名迅速上升，專利組合的品質幾乎是業界平均的四倍，躋身全球12強頂尖創新的資訊科技公司，展現Coupang酷澎在推動全球經濟創新的領導地位。

LexisNexis透過分析全球專利數據庫，涵蓋近1,600萬個專利，評選出全球百大創新企業。LexisNexis智慧財產權資深總監Marco Richter表示，Coupang酷澎首度入選全球百大創新者名單，過去兩年來，Coupang酷澎的專利數量幾乎翻倍，專利品質更顯著提升，從尖端機器人技術到獨創的物流系統，Coupang酷澎的專利申請顯示其在多個產業領域的領導地位。

根據經濟部智慧財產局的數據，Coupang酷澎2024年在台灣的專利申請數量達698件，較2023年的454件，增長幅度達到54%，推動Coupang酷澎在台灣的外國企業專利申請排名從2023年的第六名，躍升至2024年的第三名，且為前十大外國企業中唯一的非半導體公司。這些專利涵蓋了多個服務領域，包括AI驅動科技、客戶使用介面、智慧物流等，充分展現Coupang酷澎深耕台灣的決心，以及卓越的科技創新實力。

Coupang酷澎擁有來自美國、歐洲及亞洲數千名世界級工程師，致力於迅速開發專利技術，測試並優化服務，為台灣顧客帶來了更好的購物體驗。例如一鍵結帳專利大幅提升了顧客的購物體驗。以前，顧客需要通過多個頁面才能完成購買，而這項專利讓符合條件的交易，可在支付頁面上一鍵完成，大幅縮短結帳時間，使顧客能快速輕鬆地購買所需商品，而不必在支付過程中浪費時間瀏覽多個頁面。

此外，Coupang酷澎的視覺導航專利，幫助顧客在選購特定產品時，能快速找到所需的規格。當顧客選購商品時，這項技術會將相關選項組織並顯示最適合的篩選條件，讓顧客能輕鬆選擇所需的規格，快速找到理想產品。

在物流中心，Coupang酷澎的包裝審核過程專利確保了商品的妥善包裝並快速送達。當顧客購買商品時，快速收到商品很重要，但確保妥善包裝以安全送達也同樣重要。這項專利透過識別常見的包裝錯誤案例，為檢查員提供了這些特定案例的指導方針，以最大限度降低包裝失誤與交貨延遲，確保顧客收到最合適包裝的商品。

此外，Coupang酷澎的AI批次挑選優化系統專利則透過先進的算法優化商品挑選路線，顯著提升揀貨效率 ，縮短顧客等待時間，確保顧客更快地收到訂購的商品。

AI 大創

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