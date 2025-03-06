三策略助攻 中嘉集團連五月營收破百億元

有線電視市場快速變化，業者積極轉型，中嘉寬頻表示，持續深化寬頻核心業務，加碼投資光纖網路，加速布局OTT串流市場、積極導入AI新科技，推動家用寬頻品牌，2024年啟動「新區擴展」、「策略結盟」、「網路升級」三大驅動力，成功帶動整體用戶數及ARPU（平均帳單金額）穩定成長，營收連續五年突破百億，其中寬頻業務較2020年轉型初期已成長64%。

中嘉寬頻表示，中嘉寬頻正式於北市中正區、萬華區開台營運，投入超過5億元建設全光纖網路，提供100%戶戶光纖到府的寬頻服務，消費者以平價就能享有跟領導品牌相同的網路技術，申辦動能強勁，短短半年內已累積數千用戶。

面對數位串流市場擴張，中嘉寬頻表示，深化與遠傳電信合作，共同推廣全台唯一搭載Bang & Olufsen音訊設計的「SoundBox劇院串流盒」，輕鬆打造家庭娛樂中心，高達九成用戶選擇1G高速方案，推升新申裝寬頻量能年增15%、1G以上高速率寬頻新用戶大幅成長近二成。

此外，中嘉寬頻表示，與「遠傳friDay購物」合作推出的智慧生活系列方案也深獲用戶青睞，進一步提升申辦量及ARPU，助攻營收成長。

為迎接超高速網路時代，中嘉寬頻表示，積極投資網路建設，2024年與國際設備大廠NOKIA策略結盟，成為全台首家上市商轉25GPON企業超高速商用寬頻服務的業者；更於桃園市五個行政區導入MoCA Access網路方案，提供最高2Gbps雙向高速寬頻體驗。

持續優化網路品質與技術升級，中嘉寬頻指出，不僅曾在全經營區（包含基隆、新北、桃園、台南及高雄）三度奪得Speedtest®實測認證寬頻及Wi-Fi下載網速第一；並在2024年獲得全球網路測試機構進行的固網寬頻實測中獲得「下載速度」與「穩定性」雙冠王。

積極追求本業成長的同時，中嘉集團用實際行動展現推廣媒體素養及培訓AI人才的決心，2024年合計舉辦超過百場地方活動、觸及6萬多人，更力挺政府全面反詐政策，將媒體素養精神長期向下扎根、強化公民閱聽判讀能力。

展望2025年，中嘉集團強調，將持續以「技術領先、用戶至上、產品創新」為經營核心，強化技術優勢，提供更高速、更穩定的光纖服務，推出更創新、更智慧的產品，驅動產業發展，滿足消費者多元需求。