快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

三策略助攻 中嘉集團連五月營收破百億元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

有線電視市場快速變化，業者積極轉型，中嘉寬頻表示，持續深化寬頻核心業務，加碼投資光纖網路，加速布局OTT串流市場、積極導入AI新科技，推動家用寬頻品牌，2024年啟動「新區擴展」、「策略結盟」、「網路升級」三大驅動力，成功帶動整體用戶數及ARPU（平均帳單金額）穩定成長，營收連續五年突破百億，其中寬頻業務較2020年轉型初期已成長64%。

中嘉寬頻表示，中嘉寬頻正式於北市中正區、萬華區開台營運，投入超過5億元建設全光纖網路，提供100%戶戶光纖到府的寬頻服務，消費者以平價就能享有跟領導品牌相同的網路技術，申辦動能強勁，短短半年內已累積數千用戶。

面對數位串流市場擴張，中嘉寬頻表示，深化與遠傳電信合作，共同推廣全台唯一搭載Bang & Olufsen音訊設計的「SoundBox劇院串流盒」，輕鬆打造家庭娛樂中心，高達九成用戶選擇1G高速方案，推升新申裝寬頻量能年增15%、1G以上高速率寬頻新用戶大幅成長近二成。

此外，中嘉寬頻表示，與「遠傳friDay購物」合作推出的智慧生活系列方案也深獲用戶青睞，進一步提升申辦量及ARPU，助攻營收成長。

為迎接超高速網路時代，中嘉寬頻表示，積極投資網路建設，2024年與國際設備大廠NOKIA策略結盟，成為全台首家上市商轉25GPON企業超高速商用寬頻服務的業者；更於桃園市五個行政區導入MoCA Access網路方案，提供最高2Gbps雙向高速寬頻體驗。

持續優化網路品質與技術升級，中嘉寬頻指出，不僅曾在全經營區（包含基隆、新北、桃園、台南及高雄）三度奪得Speedtest®實測認證寬頻及Wi-Fi下載網速第一；並在2024年獲得全球網路測試機構進行的固網寬頻實測中獲得「下載速度」與「穩定性」雙冠王。

積極追求本業成長的同時，中嘉集團用實際行動展現推廣媒體素養及培訓AI人才的決心，2024年合計舉辦超過百場地方活動、觸及6萬多人，更力挺政府全面反詐政策，將媒體素養精神長期向下扎根、強化公民閱聽判讀能力。

展望2025年，中嘉集團強調，將持續以「技術領先、用戶至上、產品創新」為經營核心，強化技術優勢，提供更高速、更穩定的光纖服務，推出更創新、更智慧的產品，驅動產業發展，滿足消費者多元需求。

中嘉 光纖

延伸閱讀

高雄社區怨補助變少 理事長嘆「社會局社區發展工作補助非常不好用」

洪申翰上任逾百日 勞團轟降低工時、完善照顧假沒方案

動團力爭公投禁山豬吊 林業署：續推改良式方案

智易、中磊 認購放閃

相關新聞

不受打炒房政策影響！大陸建設去年營收創新高 業者：剛性需求高

近日根據實價登錄資料，去年第4季至今年第1季房市稍出現修正，欣陸投控今日舉辦線上法說會表示，旗下大陸建設去年營收267億...

保時捷新店裕隆城開 PORSCHE NOW全新概念店 打造嶄新賞車體驗

尚騰汽車集團代理的保時捷品牌在新北新店展出第一間「Porsch NOW」全新型態概念店，PORSCHE NOW新店裕隆城...

AI 加持 信義房屋以科技升級服務

買房是人生的重大決定，若能提供更多判斷依據，將有助購屋決策更有保障。信義房屋的SinyiCare十大守護服務保障中，運用...

限貸令房市急凍雙北公寓房價大跌4.4% 專家：買氣明顯降

根據政大不動產研究中心及永慶房產集團實價登錄資料所編製的2024年Q4房價。數據顯示七都僅剩台南市的大樓房價指數相對持平...

建案廣告標榜近捷運站！公平會揭離譜真相開罰60萬元

公平交易委員會近日在委員會議通過，對玉鎮建設股份有限公司及廣城廣告有限公司開罰，原因是兩家公司在網頁上宣傳高雄市楠梓區「...

最高補助1500萬！新北50年老屋延壽成功變亮點

北市近年大力推動「老屋延壽」，最新又有一案，位於新北市板橋區文化路一處連棟老屋，透過建築物整體立面修繕延長使用機能，讓板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。