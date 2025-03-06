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不受打炒房政策影響！大陸建設去年營收創新高 業者：剛性需求高

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
欣陸投控今日舉辦線上法說會表示，旗下大陸建設去年營收267億元創新高，雖政府持續打炒房，不過公司客戶多為自住，剛性需求仍高。房市示意圖。圖/本報資料照片
欣陸投控今日舉辦線上法說會表示，旗下大陸建設去年營收267億元創新高，雖政府持續打炒房，不過公司客戶多為自住，剛性需求仍高。房市示意圖。圖/本報資料照片

近日根據實價登錄資料，去年第4季至今年第1季房市稍出現修正，欣陸投控今日舉辦線上法說會表示，旗下大陸建設去年營收267億元創下新高，雖政府持續打炒房，不過公司客戶多為自住，剛性需求仍高。

欣陸控股指出，大陸建設財務狀況相對穩健，品牌知名度較高，相對有機會在市場現況找到突破口；對於整合新案、購買新案及開發土地等，能降低同業競爭壓力，為客戶爭取更好的土地及建案。

欣陸控股公告2024年合併財務報告及盈餘分配，2024年合併營收為新台幣307.01億元，營業淨利為12.49億元，稅後淨利為11.75億元，每股盈餘為1.43元，每股配發現金股利1.05元，股利發放率73.6%。

欣陸投控表示，2024年度合併營收與前一年度持平；三大事業體中，營建工程事業（大陸工程）營收與前一年度相當，雖然不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較前一年度減少，但環境工程及水資源處理事業（欣達環工）營收創新高且較前一年度成長64.7%。

欣陸投控指出，三大事業體均維持充實的營收存量，截至2024年底，營建工程事業的營收存量再創新高達1,298億元，相當於該事業體2024年合併營收的6.2倍；不動產開發事業的營收存量為歷史新高的267億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.4倍；環境工程及水資源處理事業的營收存量為647億元，相當於該事業體2024年合併營收的8.2倍。

營收 股利

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