保時捷新店裕隆城開 PORSCHE NOW全新概念店 打造嶄新賞車體驗

尚騰汽車集團代理的保時捷品牌在新北新店展出第一間「Porsch NOW」全新型態概念店，PORSCHE NOW新店裕隆城全新概念店，主要是考量人口外移商機，新店區的人口消費力很強勁，現場展出經典的保時捷車款加上創新的國際藝術家強強聯手，打造嶄新賞車體驗。

尚騰汽車集團旗下新北保時捷中心首座「Porsche NOW 新店裕隆城全新概念店」於6日正式開幕，開幕儀式由台灣保時捷總裁Christian Nater聶德軒、事業發展處長Rouven Marquardt馬如峯、誠品生活商品開發部蔡碧芳副總經理、通路發展事業群新店商場麗雯資深經理、尚騰汽車集團執行長吳睿弘、副總經理闕杏如等一起主持開幕剪綵儀式。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示，電動車還是未來主流，未來也會展出Porsche熱門電動車款；國內車市展望，2025年國內車市1、2月都還在消化去年底衝銷售量的後遺症，今年全年車市銷售落44萬台以下；國內的經濟表現變動大，但產業的發展太過傾斜，半導體、晶片相關的產業好，但許多的產業都不是太好，這也會影響到國內車市的銷售量，高價車款的受到的波及相對小。

台灣保時捷總裁Christian Nater表示，我們很高興將Porsche NOW的概念帶到新店。這個充滿活力的區域擁有蓬勃發展的科技產業、優渥的居住環境，以及對創新和設計質感的熱忱，與保時捷的品牌精神相得益彰。全新的 Porsche NOW概念店為新店當地打造一個專屬的空間，讓車迷能夠近距離接觸保時捷、體驗我們最新的車款，並探索保時捷獨有的生活魅力。

Porsche NOW新店裕隆城全新概念店目的在創造新世代的保時捷展示與體驗空間，概念店中所有的展示傢俱皆精心挑選，以現代設計語彙充分體現保時捷設計的高標準；此外，傢俱材質均由台灣在地生產並考量未來可重覆使用的需求，展現時尚奢華感的同時兼具減碳與永續的品牌精神。