AI 加持 信義房屋以科技升級服務

買房是人生的重大決定，若能提供更多判斷依據，將有助購屋決策更有保障。信義房屋的SinyiCare十大守護服務保障中，運用房地產科技（Property Tech）發展的DiNDON智能賞屋與AI智能配案，讓房仲在疫情期間也能服務無法實際現場看屋的客戶，AI智能配案則能透過AI運算，精準媒合更多客戶與物件，不但圓滿達成客戶的核心需求，也讓買家、賣家在整體購售屋旅程中更安心。

信義房屋天母忠誠店主管陳重光經理回憶，過去曾在一次派送傳單的商圈服務中，因緣際會服務了一組客戶，沒想到這個緣分持續到客戶的下一代，兩年後，客戶主動委託陳重光替他們的女兒尋找房子。陳重光透過掌握客戶核心需求、以及本身對社區資訊的高度掌握，很快找到一間頗為適合客戶的物件。然而當時正值疫情嚴峻，客戶因旅居對岸暫時無法回台，陳重光透過信義房屋的「DiNDON智能賞屋」，協助客戶透過線上瀏覽、了解房子的格局與資訊，並使用「3D變裝」功能，以內建的三種裝潢風格，開啟客戶的成家想像。

陳重光分享，疫情期間衍生出不曾出現的狀況，包含許多因客戶無法親自到場的貸款對保、簽約委任等等事宜與文件，為求交易安全，在處理上均十分繁瑣複雜，讓平均作業的時間拉長。除了自己有客戶在海外委任售屋的經驗外，此次的海外購屋，分店、總公司代書及相關部門團隊都全力協助，才能讓客戶順利成交，實現家業夢想。

信義房屋DiNDON智能賞屋擁有720度環景、虛擬量尺等功能，以圖像識別、深度學習等AI演算法，自動生成3D建模與即時渲染技術，提供2D/3D空間圖展示，並藉由3D變裝提供三種不同裝潢風格，從不同角度、全方位對比原屋和變裝後效果，幫買方思考後續裝潢規畫，也能協助賣家更順利地進行銷售。

另外，信義房屋透過AI大數據比對買方的找屋偏好，經由AI演算，精準媒合物件與買方，提供房仲配案資訊，房仲可依此作為協助服務客戶的參考依據。信義房屋以AI科技賦能業務，將線下服務與數位工具相輔相成，讓整體服務流程更有效率、更有溫度。借助科技力量，對買方而言，看屋過程更省時、省力，賣方屋主也能更精準、更有效率為委託銷售的物件找到合適買方，更能讓房仲在服務上事半功倍，將大部分的心力運用在給予客戶最核心的服務。

信義房屋本著「信義立業，止於至善」的經營理念，持續成長、創新，推出SinyiCare十大守護服務保障，象徵「你的房屋，信義在乎」，是對客戶無微不至的關懷，包含訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求保障服務的高氯離子保障，高輻射保障、履約保證價金信託、漏水保障、凶宅保障、蟲蛀保障，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界最高規格，保障最完善。