限貸令房市急凍雙北公寓房價大跌4.4% 專家：買氣明顯降

根據政大不動產研究中心及永慶房產集團實價登錄資料所編製的2024年Q4房價。數據顯示七都僅剩台南市的大樓房價指數相對持平，其餘六都指數均見下跌，其中雙北地區公寓產品房價指數Q4指數跌幅擴大，雙北的公寓房價皆下跌4.4%。永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，去年Q4房市受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫。

觀察2024年Q4七大都會區（含新竹縣）的大樓房價指數變化與Q3相比，除台南持平0.5%外，其餘六都大樓房價指數均下跌，跌幅介於2.0%至3.4%之間。新竹以季跌幅3.4%最多，台北以3.1%的跌幅居次。台中、高雄分別也有3.0%與2.6%的跌幅，桃園、新北跌幅約落在2%上下。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，去年Q4全台房市受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫。部分賣方擔心愈晚出售必須有更大幅度降價才能脫手，在價格上更願意讓利成交，使七都大樓房價指數幾乎開始反轉。

雙北地區的大樓和公寓指數2024年Q4均下跌。其中，雙北地區公寓指數減幅從2024年Q2至Q4逐季擴大。台北市和新北市公寓2024年Q4房價指數與Q3相比，減幅皆擴大至4.4%。