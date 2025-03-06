敏捷部署需量反應能源管理！食品零售店變身迷你發電廠

在臺灣，平均每平方公里就有6家超商，密集度更為全球第二。根據統計，零售店的能源消耗占全球總量的10%，超商與超市的高密度與高耗能現象，讓食品零售業成為能源管理的重要場域。工研院開發、入圍2025年愛迪生發明獎的「敏捷部署需量反應之能源管理技術」已成功導入國內多家超商與超市，透過人工智慧技術優化冷櫃與空調管理，有效降低能源消耗，協助業者實現節能減碳目標。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，便利商店與超市全年無休，冷凍冷藏設備與空調的高耗能現象一直是業界痛點。我們的敏捷部署需量反應之能源管理系統，運用AI技術即時監控與調節設備運行，並根據店內顧客流量、天氣變化及冷櫃使用頻率進行智慧調整，不僅節能，也能配合電網需量反應，為零售業創造全新的綠能經濟模式。

敏捷部署需量反應之能源管理系統突破傳統能源管理僅作耗電數據收集與監測的模式，透過人工智慧深度學習，使設備在不同環境下自動調整運行模式。例如，在電力需求高峰時段，冷櫃系統可提前進行儲冷，讓業者配合電網需量反應，抑止尖峰用電。此外，僅需三天即可完成安裝，且無須更換原有冷凍冷藏設備，大幅降低轉換門檻，讓更多業者能夠快速採用。

除了節能減碳，敏捷部署需量反應之能源管理系統協助食品零售業者將能耗設備轉換為支援需量反應的儲能設備，讓業者不僅能降低電費，還能參與能源交易市場，轉型為電網聚合商，進一步貢獻電網穩定，創造新的商機。

目前，該技術已成功應用於大型連鎖零售超商門市，更榮獲2024年全球百大創新獎與入圍2025愛迪生發明獎，並持續擴展至更多商店類型，協助臺灣食品零售業加速邁向低碳永續發展。未來，工研院將持續優化技術，推動AIoT智慧能源管理系統國際化，助力全球零售業迎接綠能轉型，為實現淨零排放目標貢獻科技力量。

這項關鍵能源技術也將在4月8日由工研院舉辦的「2025 ITRI NET ZERO DAY - 打造能源效率新勢力論壇暨特展」展出。今年論壇邀集金融、半導體、紡織、零售、能源、石化鋼鐵、材料設備等跨領域專家及企業領袖，共同探討數位科技助攻深度節能、新世代氫氨能源、綠色循環再生、創新能效新工法、落實節能行為與創造商機等議題，並展示逾30項創新技術，涵蓋能源供給、需求使用、低碳製造、永續環境四大面向，協助產業打造能源效率新勢力。