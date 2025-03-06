北台灣329檔期破3300億元創新高 專家：這原因讓建商放手一博

房市買氣冷，但北台灣房市329檔期推案量逆勢上揚，創下歷史新高。住展雜誌統計今年北台灣房市329檔期推案預估量，達3339.3億元，年增8.2%，專家指出，主要原因是南港調車場案一舉就貢獻了千億元案量。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，觀察歷年329檔期推案資訊，之前的高點是2021年的2423.4億元，乃出於史上利率最低檔原由，而突破3000億元大關的則為這兩年，2024年逢股市熱潮帶動，以及前一年平均地權條例修法造成新案延推，遂成熱況。

但去年下半年的銀行房貸滿水位危機與央行打炒房政策，打散買氣迄今元氣未癒，部分建商在不明朗態勢下依然於今年放手一搏，原因還是不少大案接待中心、媒體宣傳、銷售人員等費用成本已規劃支付，難再拖延，又在台北市南港區的千億元大案，助攻三分之一的量能，一舉推升2025年氣勢。

今年北台灣329檔期以雙北為推案擔當，新北市為主力，估達1466.5億元，居北台灣之首，共佔整體逾四成，包括第一環行政區板橋區、新店區、三重區都有大小案遍地開花，其中在府中、央北、二重疏洪道重劃區見新潤、寶路、甲山林百億元大案身影，而林口區、新莊區兩熱區同樣有所表現，於林口新市鎮北側、下新莊地帶各有長耀、亞昕與馥華的大型指標案推出，拉抬新北市供給熱度。

居次的首都台北市，此次預估推案量1102.5億元，不過略顯勝之不武，南港區的調車場案就佔了千億元，獨挑大樑，餘案以中山區、松山區的宏築與三輝建設新推案稍大，卻皆不到50億元量體，台北市的高房價特性讓建商有一定的謹慎度。

去年狀態不錯的桃園市，今年329相較收斂，預期總推案約653.8億元，沒有百億元大案，具規模逾50億元案量的則於青埔、中路、上南崁、龜山市區等地分別有威旺、長昇、東驊、長虹新案。另散布在經國、小檜溪、站前、大有、藝文特區等地見新案亮相，成就桃園區為各行政區推案數之最，帶動北桃園為領頭羊之姿。

反映房市寒流的應屬新竹地區，此檔期僅112.5億元的新案量，新竹縣新豐鄉的富宇新案就佔去一半，其餘四散在竹北市、竹東鎮、湖口鄉、芎林鄉，案量都不大，建商避風頭意味濃厚。至於基隆、宜蘭等二線城市的推案成績則更難看，雪上加霜讓業者以去化舊案為主。