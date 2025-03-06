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8分鐘步行至捷運站？建商廣告不實 公平會開罰60萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
建商常以鄰近捷運站做為廣告重要訴求，但與實際狀況未必相符。圖／本報系資料照片
建商常以鄰近捷運站做為廣告重要訴求，但與實際狀況未必相符。圖／本報系資料照片

玉鎮建設股份有限公司及廣城廣告有限公司於網頁銷售高雄市楠梓區「玉原道」建案，廣告刊載「8分鐘步行至『捷運紫線預定P12站』」、「15分鐘步行至『紫線預定P12站』」等，公平會昨天委員會議通過內容與事實不符，足以影響交易決定之商品內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，分別處玉鎮公司新台幣40萬元罰鍰、廣城公司20萬元罰鍰。

公平會表示，玉鎮公司及廣城公司銷售「玉原道」建案，前揭廣告給人的印象為民眾購買該建案，只要步行約8分鐘至15分鐘就可到高雄捷運紫線預定P12站。但經調查後發現，捷運紫線各站並未確認位置及代號，也沒有揭露預定設置的路口或路段名稱。因此，玉鎮公司及廣城公司廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，預售屋建案所呈現的廣告內容是購屋者知悉周遭公共交通設施的重要途徑，而交通便利性是足以影響購屋者交易決定的重要考量因素之一。因此，業者刊載不動產廣告，應該確保廣告表示與實際情形相符，以免因為廣告不實而受罰。

廣告不實 建案 捷運

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