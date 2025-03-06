建案廣告標榜近捷運站！公平會揭離譜真相開罰60萬元

公平交易委員會近日在委員會議通過，對玉鎮建設股份有限公司及廣城廣告有限公司開罰，原因是兩家公司在網頁上宣傳高雄市楠梓區「玉原道」建案時，所刊載的廣告內容不實，誤導消費者。

公平會指出，這些廣告宣稱「8分鐘步行至捷運紫線預定P12站」以及「15分鐘步行至紫線預定P12站」，但經過公平會調查後發現，捷運紫線的各站位置及代號尚未確定，也未公開預定設置的具體路口或路段名稱，因此這些廣告聲明與事實不符，屬於虛偽及誤導性表示，違反了公平交易法第21條第1項規定。

公平會對玉鎮公司處以新台幣40萬元罰款、對廣城公司則處以20萬元罰款。

公平會強調，預售屋的廣告內容對於購屋者了解周邊交通設施至關重要，而交通便利性往往是影響購屋決策的重要因素之一，業者在刊登不動產廣告時，應確保內容真實且與實際情況相符，以免因廣告不實而遭到處罰。