最高補助1500萬！新北50年老屋延壽成功變亮點

北市近年大力推動「老屋延壽」，最新又有一案，位於新北市板橋區文化路一處連棟老屋，透過建築物整體立面修繕延長使用機能，讓板橋萬坪公園周邊又多一個整建維護新亮點。

新北市政府表示，老屋延壽是最近熱門議題，新北市自108年起即開始大力推動建築物整建維護，提供立面修繕、耐震補強及增設電梯等經費補助誘因，也持續簡化程序、調整補助經費，建立民眾自主管理維護家園。

本次完工案例為屋齡約50年的連棟老屋，位於新北市板橋區文化路及新板特區交界處、萬坪公園正對面，原本外牆磁磚斑駁、管線凌亂及增設鐵窗，不只外觀雜亂，更有磁磚掉落、漏水等潛在疑慮。

屋主陳先生響應新北市政府推動整建維護政策，積極整合住戶並向市府申請整維立面修繕，以簡約的現代設計元素為老屋進行外牆修繕，捨棄傳統磁磚重貼，改採質感塗料、統一冷氣格柵與造型金屬框，打造沉穩俐落風格，不僅煥然一新，更徹底解決磁磚掉落的安全疑慮。住戶們驚豔，而這排老屋也成板橋文化路亮點，為市容景觀注入嶄新活力。

新北市政府都市更新處林炳勲處長表示，老屋不一定代表危險，可以透過專業鑑定瞭解安全狀態，如果建築物整體沒有太大疑慮，可以選擇整建維護強化建物機能。

市府提供多元整建維護經費補助，包含立面修繕、耐震補強、弱層補強與5層樓以下公寓增設電梯，最高可補助到1,500萬元，目前多元整建維護已核定370案，顯示民眾開始正視維護住家安全、強化使用機能的重要。

他表示，市府都市更新處也提供整建維護免費到府現勘諮詢、召開法令說明會服務，有興趣的民眾可電洽都市更新處(02)29506206由專人為您解說。