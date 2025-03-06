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台北南港首件公辦都更案定案 宏匯公司脫穎而出

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
宏匯股份有限公司提供之更新後模擬圖，未來實際依都市更新審議核定為準。北市住都中心提供
宏匯股份有限公司提供之更新後模擬圖，未來實際依都市更新審議核定為準。北市住都中心提供

台北市住宅發展中心5日完成「南港新都公辦都市更新案」的出資人評選，最終由宏匯股份有限公司脫穎而出，獲選為最優申請人。該案將以「南港新都•百年幸福宅」為願景，打造宜居、共融、友善的理想居住環境。

住都中心介紹，南港新都基地位於南港區重陽路與興南街周邊，占地9,680平方公尺，是台北市少見的大面積土地，現有建物興建於民國79年，區內建築老舊且住商混雜，為促進發展，台北市政府於2015年啟動東區門戶計畫，將該地區從工業區變更為產業生活特定專用區，並成立工作站推動都市更新。

社區共174戶，於2020年自主申請公辦都更，經歷兩次住戶意願調查與一次模擬選配，意願參與度均超過90%，展現高度共識。2021年，住都中心受台北市政府委託擔任都更實施者，並於2024年10月25日正式公告招商，這也是南港產業專用區首件公辦都更案。

宏匯公司將以「共創、共生、共享」為核心理念，規劃興建兩棟30層SC住宅大樓及一棟3層RC社會住宅與辦公空間，總樓地板面積約2.3萬坪，預計於2025年6月完成簽約、2029年動工，並在2033年取得使用執照。

住都中心表示，「南港新都公辦都更案」經過四年整合，歷經多次溝通與協調，建立了住戶與政府間的信任，展現公辦都更「自助人助」的精神。後續將與宏匯公司攜手合作，推動南港區都市更新，改善居住品質，為區域再生開啟新契機。

住都中心透露，預計在2025年推出六件公辦都更招商案，並於3月5日由副市長李四川帶隊，與台北市不動產開發同業公會交流，廣納業界建議，鼓勵企業積極參與公辦都更。

公辦都更 都市更新

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