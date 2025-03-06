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宏匯奪「南港新都公辦都更案」最優申請人 預計2029年開工

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「南港新都公辦都更案」5日由宏匯獲得最優申請人，預計興建2棟SC之30層住宅大樓及1棟RC之3層社會住宅與辦公空間；預計興建2棟SC之30層住宅大樓及1棟RC之3層社會住宅與辦公空間。台北市住都中心提供
「南港新都公辦都更案」5日由宏匯獲得最優申請人，預計興建2棟SC之30層住宅大樓及1棟RC之3層社會住宅與辦公空間；預計興建2棟SC之30層住宅大樓及1棟RC之3層社會住宅與辦公空間。台北市住都中心提供

臺北市住都中心5日順利完成「南港新都公辦都市更新案」出資人綜合評選，最終由宏匯獲得最優申請人，以「南港新都•百年幸福宅」為主題，重塑南港打造環境宜居、空間共好、設施友善的幸福宅。

「南港新都公辦都更案」基地位於南港區重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北所圍街廓之中央，面積達9,680平方公尺，為臺北市稀有大面積土地。

「南港新都公辦都更案」現況建物為1990年所建，聚落老舊密集且住工混合情形複雜；臺北市政府於2015年啟動東區門戶計畫，隨即辦理「南港區通盤檢討」變更工業區為產業生活特定專用區，並設置工作站協助產專區推動都市更新。

本社區共174戶，於2020年自主申請民間社區公辦都更後，經2次意願調查及1次模擬選配，住戶參與意願均達90%以上，展現高度凝聚力。

2021年經臺北市政府指定本中心擔任實施者，以公辦都更招商方式推動整合，並於2024年10月25日正式公告徵求出資者，成為南港產專區首件招商公辦都市更新案。

宏匯公司以「共創、共生、共享」為核心理念，規劃一般住宅、社會住宅及商業辦公空間，並融入共享空間設計理念，營造互動共融的居住環境；同時兼顧學區特性與環境特色，透過開放空間、綠帶與公共藝術，增進社區鄰里之間的互動與合作，打造一座生活與自然兼容的都市無界森林，提升建築的活力與生命力。

「南港新都公辦都更案」將以永續建築及企業社會責任(ESG)為設計目標，將永續理念融入設計、施工到入住各階段，全面考量環境影響，透過選用綠建材、引入智慧與高效能設備和技術，在建築全生命週期中推行淨零減排作為，目標取得綠建築黃金級、智慧建築銀級、耐震標章、臺灣建築能效標示BERS1+級。

「南港新都公辦都更案」未來預計興建2棟SC之30層住宅大樓及1棟RC之3層社會住宅與辦公空間，預估創造2.3萬坪樓地板面積；本案預定於2025年6月完成簽約，推估於2029年開工，2033年取得使用執照。

公辦都更 都市更新

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